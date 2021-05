Espaço segue todos os protocolos sanitários Foto Divulgação

Niterói - O Horto Botânico do Fonseca, tradicional espaço de lazer no coração da Zona Norte, inaugura o espaço “Pic-Nic”. O local pretende ser um local de convivência familiar ao ar livre e um refúgio em época de pandemia e isolamento social.

O administrador Regional do Fonseca e responsável pela administração do Horto, Oto Bahia, explicou que o espaço segue todos os protocolos sanitários e que permite que as famílias desfrutem de um ambiente arejado e saia das paredes de casas e apartamentos.

"Reaproveitamos um espaço vazio para a construção desse projeto, sem derrubar nenhuma árvore e sem agressões ao meio ambiente. O maior contato das famílias com a natureza é importante para conscientização em relação à proteção ambiental. O espaço para piquenique foi construído em uma área ampla e arejada, em meio à Mata Atlântica exuberante do Horto do Fonseca. É um local que proporciona que os moradores usufruam de um ambiente aberto, longe de casa, mas com toda segurança. É uma área exclusiva para convivência familiar e de lazer”, ressaltou o administrador.

O espaço “Pic-Nic” funcionará por meio de agendamento prévio que pode ser feito por e-mail ( [email protected] ) ou de forma presencial, diretamente na Administração Regional, localizada dentro do Horto do Fonseca, das 9h às 16h. Para agendar, é necessário apresentar o CPF e seguir os protocolos sanitários que, neste momento, permitem o uso do espaço por até 15 pessoas e com o tempo máximo de 3 horas.

“Vamos começar a funcionar com uma capacidade bem menor para a qual o espaço foi projetado e respeitando o distanciamento social e os demais protocolos de prevenção à Covid-19, a fim de garantir a segurança dos nossos visitantes", explica Oto.