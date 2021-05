Para saber quais empresas aderiram ao DLI, basta acessar a página: www.dialivredeimpostos.com.br Imagem Arquivo

Publicado 21/05/2021 08:56

Niterói - Desde o início da pandemia os lojistas estão tentando manter o equilíbrio ofertando seus materiais e serviços driblando as dificuldades.



"O Dia Livre de Impostos " (DLI) é uma campanha realizada a nível nacional - em mais de 1200 cidades - criada pela CDL Jovem em 2003, organizada pela Câmara dos Dirigentes Lojistas na cidade de Niterói, vai acontecer no dia 27 de maio de 2021 e alerta, em forma de protesto, para o peso da carga tributária nos produtos; com o objetivo também de conscientizar a população e o varejo deixando claro para o consumidor como a alta tributação afeta o poder de compra.





Diante do quadro atual, a ação estimula a retomada da economia e a proposta se apresenta como oportunidade para liberar estoques parados, melhorar o fluxo de caixa e reduzir os prejuízos.



Para se inscrever, o lojista da cidade de Niterói deve entrar no site da CDL e preencher o cadastro: www.cdlniteroi.com.br



