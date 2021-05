O novo planejamento estratégico, que está sendo desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação vai alinhar todos os projetos existentes, ou futuramente criados, em cinco eixos temáticos: Qualidade da Educação, Modernização e Inovação, Cultura e Educação, Cidade e Território e Educação Inclusiva Imagem Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 10:30

Niterói - A Secretaria Municipal de Educação e a Fundação Municipal de Educação realizaram, na última sexta-feira (21), uma reunião de gestores das equipes que integram a SME e a FME, no auditório Nélson Pereira dos Santos, no Reserva Cultural. O evento, feito de acordo com os protocolos de segurança, teve por objetivo ouvir sugestões das equipes internas, visando à elaboração do planejamento estratégico para o quadriênio 2021-2025.

O secretário de Educação Vinicius Wu, destacou a necessidade de um planejamento para mitigar os impactos da pandemia na rede municipal e consolidar Niterói como referência na Educação.

“Precisamos pensar na escola pública e no que queremos conquistar nos próximos anos. Temos que pensar na qualidade de ensino, nas melhorias e condições de trabalho para os nossos profissionais e nos serviços mais eficientes para a sociedade, com mais capacidade de resposta, transparência e participação”, frisou.

O secretário acrescentou ainda que, após a definição dos objetivos, as equipes internas irão realizar o monitoramento constante dos resultados obtidos e possíveis mudanças nas estratégias. “Esse é um momento importante do nosso trabalho e ele não se encerra aqui. É importante dar um tempo para que as equipes internas possam absorver, entender e contribuir a fim de que, num curto espaço de tempo, possamos finalizar a definição do nosso mapa estratégico” ressaltou.

Promovida pela Assessoria de Gestão, Planejamento, Inovação e participação da SME, sob a coordenação Marco Konopacki, a reunião debateu aspectos relacionados à missão, valores, eixos e projetos da rede municipal para os próximos quatro anos.

“O planejamento estratégico é uma ferramenta fundamental para gestão pública. É através dele que os gestores e servidores organizam as prioridades do serviço público para prestar um bom atendimento para a população. A complexidade das políticas de educação demanda de ferramentas modernas de gestão proporcionadas pelo planejamento estratégico”, afirmou Marco Konopacki.

O novo planejamento estratégico, que está sendo desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação vai alinhar todos os projetos existentes, ou futuramente criados, em cinco eixos temáticos: Qualidade da Educação, Modernização e Inovação, Cultura e Educação, Cidade e Território e Educação Inclusiva.