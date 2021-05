O comparsa dele acabou fugindo Foto Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 10:36

Niterói - Um menor de 16 anos foi apreendido após roubar um carro no modelo Logan, na cor cinza, de um motorista de aplicativo na noite do último domingo (23). Ele ainda teria assaltado uma farmácia no mesmo bairro. Ele foi detido na esquina da Avenida Doutor Raul de Oliveira Rodrigues com a Rua José Joaquim Pereira Caldas, no bairro de Piratininga, em Niterói. Um outro criminoso conseguiu fugir do local.



Segundo informações da Polícia Militar, os agentes receberam a informação de que um jovem havia roubado um carro de um motorista de aplicativo. Os agentes, então, foram até o bairro e, após buscas, conseguiram localizar o carro roubado. Logo depois, os policiais notaram que dois homens estavam indo até outro carro de um outro motorista de aplicativo. Os agentes decidiram abordar os suspeitos, sendo que um destes fugiu ao perceber a presença dos policiais.

Junto com o menor, haviam R$ 230 em espécie e um aparelho de celular. O material foi apreendido pela polícia. A partir daí, os agentes descobriram que, além do carro, o acusado havia roubado uma farmácia também localizada no bairro de Piratininga.



O motorista de aplicativo e o gerente da farmácia reconheceram o acusado. O suspeito foi encaminhado para a 76ª DP (Centro), onde o caso foi registrado. O menor não possuía outras anotações criminais anteriores.