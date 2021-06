Estima-se que a influenza acomete de 5% a 10% dos adultos e 20% a 30% das crianças - Foto Bruno Eduardo Alves

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 12:42 | Atualizado 10/06/2021 12:43

Niterói - Começou esta semana a terceira fase da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. Nesta etapa, serão vacinadas pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, bem como caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, e integrantes das Forças Armadas. A Prefeitura de Niterói está disponibilizando 47 salas de vacina em todas as regiões da cidade, de segunda a sexta, de 8h às 17h.

A campanha começou no dia 19 de abril, com a primeira fase para crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, mulheres que tiveram filho até 45 dias, trabalhadores da saúde e povos indígenas. A segunda fase foi destinada aos idosos acima dos 60 anos e professores das redes pública e privada de ensino. A expectativa do município é imunizar, ao todo, cerca de 200 mil pessoas.

Esse ano, a imunização contra a gripe em Niterói está ocorrendo nos módulos do Médico de Família, nas Unidades Básicas e no Teatro Municipal. As Policlínicas Regionais, os postos volantes e o drive-thru da UFF seguem com a imunização contra a Covid-19. A divisão é para evitar aglomerações.

O secretário municipal de Saúde de Niterói, Rodrigo Oliveira, reforçou o chamado para as pessoas do público alvo.

“É fundamental que todas as pessoas que fazem parte do grupo prioritário sejam imunizadas. Caso você faça parte de algum dos grupos que já tiveram a vacinação iniciada, mas ainda não tomou a sua dose, procure um dos postos para ser imunizado. A vacina evita complicações que levam a internações e mortes, e colabora para desafogar a rede de saúde”, destacou.

Acamados – Idosos acamados e pessoas com dificuldade de locomoção severa que fazem parte do grupo prioritário podem receber a vacina em casa. Basta fazer o cadastro através do link: www.bit.ly/acamadosgripeniteroi. É necessário preencher um questionário informando nome completo, data de nascimento, sexo, CPF, endereço, condição de saúde da pessoa a ser vacinada e telefone para contato.

Documentos – Para receber a dose, as pessoas que fazem parte dos grupos-alvo da campanha devem comparecer às unidades de saúde levando carteira de identidade e outros comprovantes, de acordo com os grupos a que pertencem: trabalhadores da Saúde ou da Educação devem apresentar identidade profissional ou crachá; crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias, o cartão de vacinação; pessoas com 60 anos ou mais, a identidade; pessoas com doenças crônicas (a partir de 5 anos de idade), a solicitação médica, com indicação da doença; as puérperas, a certidão de nascimento do bebê ou cartão do pré-natal ou cartão de vacinação do bebê. As gestantes só precisam declarar que estão grávidas.

A doença – A Influenza, comumente conhecida como gripe, é uma doença viral febril, aguda, geralmente benigna e autolimitada. Frequentemente é caracterizada por início abrupto dos sintomas, que são predominantemente sistêmicos, incluindo febre, calafrios, tremores, dor de cabeça, mialgia e anorexia, assim como sintomas respiratórios com tosse seca, dor de garganta e coriza. A infecção geralmente dura uma semana e com os sintomas sistêmicos persistindo por alguns dias, sendo a febre o mais importante.

Os vírus influenza são transmitidos facilmente por aerossóis produzidos por pessoas infectadas ao tossir ou espirrar. Existem 3 tipos de vírus influenza: A, B e C. O vírus influenza C causa apenas infecções respiratórias brandas, não possui impacto na saúde pública e não está relacionado com epidemias. O vírus influenza A e B são responsáveis por epidemias sazonais, sendo o vírus influenza A responsável pelas grandes pandemias.

Algumas pessoas, como idosos, crianças novas, gestantes e pessoas com alguma comorbidade possuem um risco maior de desenvolver complicações devido à influenza. A vacinação é a intervenção mais importante na redução do impacto da influenza.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, estima-se que a influenza acomete de 5% a 10% dos adultos e 20% a 30% das crianças, causando de 3 milhões a 5 milhões de casos graves e 250 mil a 500 mil mortes todos os anos.

Confira o endereço das salas de vacina

Unidades Básicas de Saúde (UBS): Morro do Estado, Santa Bárbara, Engenhoca.

Programa Médico de Família (PMF) por regionais: Região Oceânica - Cafubá I, Cafubá II, Cafubá III, Engenho do Mato, Maravista e Várzea das Moças. Praias da Baía - Alarico, Jurujuba, Martins Torres, Preventório I, Preventório II, Souza Soares, Viradouro, Palácio, Ponta D’areia, Vital Brazil. Norte 1 - Caramujo, Jonathas Botelho, Morro do Céu, Teixeira de Freitas, Viçoso Jardim e Boavista. Norte 2 - Baldeador, Coronel Leôncio, Ilha da Conceição Leopoldina, Maruí, Marítimos, Nova Brasília, Vila Ipiranga. Pendotiba - Atalaia, Badu, Cantagalo, Grota I, Grota II, Ititioca, Maceió, Matapaca e Sapê.

Posto volante: Teatro Municipal João Caetano, no Centro.