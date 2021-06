Em pauta todos os detalhes das ações desenvolvidas na Cultura no primeiro semestre deste ano - Imagem Arquivo

Em pauta todos os detalhes das ações desenvolvidas na Cultura no primeiro semestre deste anoImagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 11:41

Niterói - Com um investimento de cerca de R$ 20 milhões, nos últimos seis meses, o setor cultural de Niterói registrou avanços significativos para a retomada econômica. Na próxima segunda-feira (14), o prefeito Axel Grael e o secretário das Culturas, Leonardo Giordano, farão uma “live” interativa nas redes sociais, para apresentar ao público todos os resultados e expectativas do segmento cultural.





O roteiro da transmissão envolveu equipes de desenvolvimento de software, de teatro e de comunicação, numa dinâmica inovadora, baseada nas metodologias de gamificação, como estratégia para aumentar a transparência da gestão, atraindo maior público para sua prestação de contas. O programa “Fala Cultura” vai ao ar pelo Facebook às 19h da próxima segunda-feira (14), com todos os detalhes das ações desenvolvidas na Cultura no primeiro semestre deste ano.

Fala Cultura - apresentação ao vivo do balanço semestral das ações da Prefeitura de Niterói na área da cultura.

Participantes: Axel Grael, Prefeito de Niterói, e Leonardo Giordano, secretário das Culturas.

Quando: 14 de junho (segunda-feira), 19h

Onde: Facebook, nos perfis: Axel Grael e Leonardo Giordano





“Os investimentos da Prefeitura no setor cultural, feitos em 2021, geraram emprego e renda na cidade”, afirma Axel Grael. “Ações estratégicas e direcionadas para o setor foram realizadas para amenizar o impacto de um momento tão complicado, devido à pandemia. Mais de 5 mil pessoas receberam recursos financeiros, diretamente beneficiadas em auxílios emergenciais ou contempladas em editais, garantindo o seu sustento ou de sua família, e fazendo a roda da economia girar. Essas iniciativas colocaram Niterói à frente das melhores práticas de políticas públicas culturais. E mostram que a cultura é um elemento social fundamental para a economia e para vida.”







“Reiventar para viver -- esse tem sido o lema da Cultura em Niterói”, resume Giordano. “Desde o início do ano, as equipes estão focadas em desenvolver as melhores soluções para amparar quem vive de cultura na cidade. Conseguimos, por meio das ações públicas de investimentos, alcançar artistas, costureiras, artesãos, produtores, cinegrafistas, entre outros trabalhadores do setor que tiveram suas atividades suspensas por conta da pandemia. Reinventar as práticas tanto da gestão pública, quanto do fazer cultural, diante da crise sanitária, é um desafio diário para nós. E os resultados positivos que vamos apresentar comprovam que estamos no caminho certo.”





O secretário reforça a importância da participação popular, e adianta que serão feitos muitos anúncios importantes para a cidade. "Nossa gestão já ouviu, desde o início do ano, mais de 2 mil pessoas envolvidas diretamente com cultura na cidade. Niterói tem uma forte vocação cultural, com agentes criativos e participativos. Queremos contar com uma participação ainda maior para promovermos juntos, passo a passo, as transformações que todos querem na cultura da cidade.”