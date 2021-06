O encontro capacitou 35 guardas para um melhor atendimento às demandas das escolas do município - Imagem Arquivo

O encontro capacitou 35 guardas para um melhor atendimento às demandas das escolas do municípioImagem Arquivo

Publicado 11/06/2021 11:34

Niterói - Agentes da Guarda Civil Municipal de Niterói receberam nesta semana instruções sobre mediação de conflito escolar. A capacitação foi promovida pela Secretaria de Direitos Humanos (SMDH), através do projeto da Rede Mediar. O encontro capacitou 35 guardas para um melhor atendimento às demandas das escolas do município.

Dirigida pela gerente da Rede Mediar, Joana Raphael, a capacitação ocorreu durante toda a manhã e teve direito a dinâmica de grupo.

"Preparar, cada vez mais, quem trabalha na linha de frente nas escolas, em contato direto com as nossas crianças, é importante para diminuir alguns índices negativos como, por exemplo, o processo de evasão escolar. Nesse sentido, qualificar o serviço dos guardas na resolução de conflitos é fundamental, pois muitas vezes eles são os primeiros a chegar no local quando surgem problemas com alunos", salientou Joana.

Nas palavras do coordenador de Patrulhamento Escolar, GCM Macedo, o encontro marca um importante passo na busca por uma equipe mais preparada no retorno às aulas. "Com o retorno gradativo dos alunos para nossa rede municipal de ensino é necessário agregar mais ao serviço de patrulhamento escolar. A ideia é que tenhamos profissionais cada vez mais qualificados para os novos desafios que o cenário de pandemia gerou", pontuou Macedo.

Animado com os rumos do projeto de mediação de conflitos no município, o Secretário de Direitos Humanos, Raphael Costa, também compareceu ao treinamento.

"Acho importante capacitar quem está na ponta, diretamente ligado ao conflito. A cidade de Niterói tem orgulho e muito respeito pela sua Guarda. A Rede Mediar veio para ajudar na mediação e resolução dos problemas e estamos muito contentes em trabalhar junto com diversos órgãos da prefeitura para melhorar o serviço prestado", pontuou o secretário.

Rede Mediar - No dia 23 de março, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos de Niterói inaugurou o Espaço Mediar com a proposta de ser um local de referência para os cidadãos que buscam a solução de conflitos por meio do diálogo e da mediação de facilitadores capacitados. No Brasil, Niterói é um dos municípios pioneiros na implementação da mediação como Política Pública. A Rede Mediar tem como objetivo reduzir os registros de ameaça e lesão corporal dolosa, evitar a judicialização de litígios e contribuir para uma cultura de paz. O papel dos mediadores é ser imparcial, não opinar, não julgar e não determinar nada, mas facilitar o diálogo entre as partes envolvidas, utilizando técnicas que estimulam a comunicação e a superação dos conflitos. As reuniões no Espaço Mediar precisam ser agendadas com antecedência pelo “Zap da Cidadania”, no número (21) 96992-9577.

