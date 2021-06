Apesar da pouca idade, adolescente já possui um curriculo invejável - Imagem Arquivo

O Dia

Publicado 11/06/2021 11:29

Niterói - A jovem atleta niteroiense, Cecília Pereira, de apenas 14 anos, já é considerada uma das grandes promessas do MMA feminino brasileiro após conquistar diversos títulos.

Entre eles, três ouros em competições internacionais no ano de 2019. Ciça, como é conhecida pelos amigos e familiares, vem se preparando agora para representar Niterói na principal competição de Jiu-Jitsu do Estado do Rio de Janeiro, o Campeonato Helio Gracie pela categoria Juvenil, a ser realizado nos dias 19 e 20 de junho no Parque Olimpico, localizado na Barra da Tijuca.

"Estou muito feliz com mais essa competição, pois vou representar mais uma vez Niterói em mais uma competição de alto nivel. Estou treinando pesado para trazer no peito, se Deus quiser, mais uma medalha.", declarou.



Mesmo durante a pandemia, a atleta que é moradora do Morro do Bumba, na Zona Norte de Niterói não deixou de lado os treinos, e, seguindo todos os protocolos determinados pelas autoridades científicas, manteve sua rotina . A jovem treina 5 horas por dia, todos os dias da semana no projeto social desenvolvido pela PRVT (Paraná Vale-Tudo), academia fundada por Gilliard Alfredo Fagundes, conhecido como Mestre Paraná, pioneiro do MMA feminino no Brasil. A atleta foi convidada a fazer parte do projeto por se destacar pelo seu potencial.



Cecília apesar da pouca idade, já possui um curriculo invejável. São muitos títulos que a atleta vem adquirindo desde as primeiras competições, quando tinha 10 anos. Na bagagem muitas medalhas de ouro, como no Campeonato Mundial Sem Kimono de Jiu-Jitsu Olímpico, na categoria infanto-juvenil A, Campeonato Pan-Americano de Jiu-Jitsu, na categoria infantil, ambos em 2019. Além do Jiu-Jitsu, a atleta, também luta nas modalidades de Mai Tai e BeachBoxing



Ciça também recebeu ajuda de uma das maiores estrelas do mundo de MMA, a atleta paranaense, que começou carreira em Niterói, Jéssica “Bate-Estaca”: “ A Jéssica para mim foi minha fada madrinha. Quando iniciei foi ela que me deu os equipamentos para eu conseguir treinar.”, afirmou.



Além dos treinos e competições, Cecília leva a sério seus estudos, se destacando sempre com excelentes notas.

A jovem mora com o pai, Uires Pereira após a separação da sua mãe. Desempregado desde o início da pandemia, ele relata a luta diária a filha consiga continuar treinando.

“Mesmo com várias conquistas, estamos sem patrocínio. Sabemos que o país está passando por um momento crítico, mas se tivesse alguém que pudesse, ao menos, custear as passagens para que Cecília pudesse treinar, nos ajudaria”, desabafa o pai da atleta, ao revelar que a filha precisa caminhar cerca de 6km para ir de casa ao local de treino.



Apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer



Para conseguir competir no Campeonato Estadual que será realizado nos próximo dias 19 e 20 de junho, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, Cecília contou com a colaboração da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. A iniciativa foi do próprio secretário, Luiz Carlos Gallo.

“ A Cecília é uma daquelas atletas diferenciadas. Vai muito além de seus limites, possui um potencial incrível. E é com grande satisfação contribuo com essa ajuda, de forma a impactar o futuro dessa talentosa atleta que representa tão bem a nossa cidade. Ela é um exemplo para outros atletas trilharem seu caminho por meio do esporte.", ressalta Luiz Carlos Gallo, secretário Municipal de Esporte e Lazer.

Uires, pai de Cecília agradeceu todo o apoio prestado à filha. “Já fomos em empresas, comércios e em órgãos públicos pedindo qualquer tipo de ajuda, e não tivemos sucesso. Se não fosse o secretário de Esporte (Gallo), a se disponibilizar a nos ajudar, ela não teria como participar das competições que ele já arca desde 2019. Atletas jovens sem renda não conseguem se manter para representar Niterói, principalmente em disputas de títulos.", agradeceu também citando a solidariedade do Mestre Paraná, Jéssica “Bate-Estaca” e Mestre Daniel, o atual treinador da jovem Ciça Pereira