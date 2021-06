Diversas unidades estão passando por obras desde o início do ano - Foto Luciana Carneiro

11/06/2021

Niterói - A reforma geral da Unidade Municipal de Educação Infantil (Umei) Professora Margareth Flores, em São Francisco, foi entregue esta semana. A unidade ganhou novo pátio para as crianças, quadra e passou por obras de reforma interna e externa dos ambientes. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação e a Fundação Municipal de Educação, a modernização da rede é uma das prioridades da gestão e a reforma geral desta unidade faz parte da meta de 100 dias.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, que esteve presente na entrega da unidade, falou sobre a importância do espaço escolar e da responsabilidade da administração para a retomada das atividades presenciais nas escolas da rede municipal.

“Fico emocionado ao ver uma escola conectada com a comunidade, que tem sensibilidade e busca inspiração e modernização com os investimentos que foram feitos. Estamos vivendo um momento difícil que exige muito cuidado e responsabilidade com os profissionais e com esses alunos. Temos visto muitos artigos publicados sobre o prejuízo das crianças por estarem longe da escola. Precisamos, mais do que nunca, arregaçar as mangas e trabalhar pelas futuras gerações, para que logo as crianças possam ocupar esse espaço que é delas”, afirmou o prefeito.

O secretário municipal de Educação, Vinicius Wu, enfatizou que Niterói tem uma rede de escolas acima da média dos outros municípios, com unidades de alto padrão e infraestrutura qualificada. Além de dar continuidade às obras, ele contou a secretaria está adotando ações para melhorar a qualidade do ensino no município.

“Nosso grande desafio é a melhoria dos processos de aprendizagem e a elevação da qualidade da educação associada ao enfrentamento dos efeitos da pandemia sobre a escola. Nossos profissionais fizeram um trabalho brilhante durante o ano passado e temos certeza que vamos superar os imensos desafios que temos pela frente. Nosso compromisso é com o futuro da educação pública”, afirmou o secretário.

O presidente da FME, Fernando Cruz, ressaltou que diversas unidades estão passando por obras desde o início do ano para a modernização e adequação da infraestrutura da rede. As Umei’s Professora Margareth Flores (São Francisco), Lizete Fernandes Maciel (Jacaré) e E.M. Vila Costa Monteiro (Ititioca) passaram pelo processo de reforma geral e foram incluídas na meta de 100 dias do governo.

“Estamos trabalhando intensamente para modernizar a rede e elevar a qualidade da infraestrutura de todas as unidades. São obras de reforma e manutenção dos espaços que visam oferecer qualidade de trabalho para os professores e de aprendizagem para os alunos”, completou.

A reinauguração contou com a apresentação das professoras Valeria Custodio e Diana Pazzini, que cantaram uma música composta por elas, em homenagem à patrona da unidade. Também foi realizada uma homenagem ao jovem Dyogo Costa Xavier de Brito, de 16 anos, morador da comunidade da Grota do Surucucu, que morreu durante uma operação policial. O retrato do adolescente foi pintado no muro como forma de aproximar e reconhecer a unidade como integrante da comunidade.

A diretora geral da Umei Margareth Flores, Valéria Ferreira Lopes Antunes, disse que as intervenções eram esperadas por toda a comunidade escolar. A unidade atende aproximadamente 100 crianças de 4 meses até 5 anos e 11 meses. Com o espaço físico fechado por conta das obras e da pandemia, a escola deve reabrir para o ensino híbrido nas próximas semanas.

“Eu tenho muito orgulho de pertencer a Rede Municipal de Niterói. Mostramos as fotos de nossa unidade e muitos não acreditam que se trata de uma escola pública e isso é a valorização que o governo dá a educação na cidade. Nossa escola está muito mais alegre e as adequações deram mais segurança aos alunos”, completou.

A Umei foi fundada em dezembro de 2012 e recebeu o nome da professora Margareth Flores que desenvolveu um importante trabalho na Educação Infantil do município. A unidade passou por reforma das paredes internas, pintura dos ambientes, ganhou novo piso externo, novos pátios interno e externo para as crianças brincarem, além de uma quadra. A parte elétrica também passou por intervenções e as salas foram climatizadas.

Desde o começo do ano, estão sendo realizadas obras de reforma e manutenção em diversas unidades. As intervenções incluem pinturas dos ambientes internos e externos, podas, limpeza dos pátios, trocas de portas e janelas, manutenção do telhado, construção de pátios e quadras, entre outras melhorias.