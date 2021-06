As artes marciais mistas (AMM), ou do inglês MMA (mixed martial arts), são uma modalidade de esporte de combate que incluem tanto golpes de combate em pé quanto técnicas de luta no chão - Imagem Arquivo

Publicado 11/06/2021 11:16

Niterói - Niterói vai sediar, entre os dias 25 e 27 de novembro, o SFT MMA, um dos principais eventos de artes marciais da América Latina. A realização da competição, que acontecerá no Clube Canto do Rio, no Centro, foi definida após reunião dos secretários municipais de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, e de Relações Institucionais, Rodrigo Farah, com os organizadores do torneio.

David Hudson, presidente do SFT MMA, comemorou o acerto para a realização do evento na cidade, que vem se consolidando como “casa das artes marciais" e se tornou por um todo conhecida como a cidade dos esportes.

“A expectativa é muito boa para realizarmos uma etapa em Niterói, berço de muitos campeões das artes marciais, como o Ricardo Arona, Rafael do Anjos e Gilbert Durinho, por exemplo. Uma cidade com muita história no MMA , o que torna a questão muito especial”, disse o dirigente. “Niterói, através da Prefeitura Municipal está nos recebendo de braços abertos. Aos poucos estamos retomando os eventos. Neste momento, sem público, porque ainda vivemos um contexto pandêmico, mas adotamos protocolos sanitários rígidos”.

"É com imenso prazer que receberemos um torneio desse porte, que reunirá os melhores lutadores da categoria. Isso só projeta ainda mais Niterói como a cidade dos esportes", afirmou o secretário Luiz Carlos Gallo