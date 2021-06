Comércio espera aumento das vendas este ano - Imagem Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 12:46 | Atualizado 10/06/2021 13:33

Niterói - O Dia dos Namorados está chegando e para comemorar a data, o Shopping Multicenter Itaipu vai realizar a campanha “Alvo do Amor”, até 12 de Junho.

A ação será realizada na Praça de Eventos do shopping, das 15h às 21h, onde os clientes participantes receberão um arco e flecha (com ventosa), para disparar no alvo que terá três opções de acerto: “melhore a pontaria”, “quase lá, cupido” e “no alvo do amor!”.

O cliente terá direito a um único disparo por dia, caso acerte o local nomeado com o texto “No alvo do Amor”, ele receberá um brinde das lojas do Multicenter.

Serviço:

Shopping Multicenter Itaipu

Endereço: Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6501 - Itaipu, Niterói – RJ

Abaixo sugestões de presentes de algumas lojas do shopping.

CHILLIBEANS

- Óculos - Coleção Alok 2021

modelo redondo policarbonato - oc.cl.3291 – R$299,98

- Coleção SWAROVSKI

Óculos quadrado clássico de aço inoxidável oc.cl.3234 – R$279,98

LAHASS

- Lançamento - Good Girl EDP 80ml R$699,00

- 212 Heroes EDT 50ml R$449,00

IMAGINARIUM

Kit para banho SPA relaxa - 149,90

Todos os itens são veganos e não são testados em animais.

Quantidade:

- Espuma de banho: 130 ml.

- Sal de banho perfumado: 320 g.

- Bomba efervescente: 50 g.

Fondue elétrico com jogo vai esquentar - 219,90

Kit:

- 1 jogo "das nossas memórias": 20 cartinhas com ilustrações e perguntas para testar o conhecimento do casal;

- 1 panelinhas com capacidade para 250 ml;

- 2 garfos especiais para fondue, que auxiliaram na hora de mergulhar os petiscos (sugestões: frutas cortadas, marshmallows, biscoitos).

O BOTICÁRIO

- KIT MALBEC - R$234.90

- PRESENTE ELYSÉE - R$285.00

TOKAIA

- Kit Relógio Lince Feminino Analógico Casual Dourado LRGH153L KY56C1KX

Acompanha um colar e par de brincos. Preço: 209,00

- Kit Relógio Condor Masculino Analógico Casual Prata CO2115UR/K3C

Acompanha uma carteira Preço: 179,00

VIVERLENDO

- Livro Meu amor absoluto

Autor Gabriel Tallent – Romance - Valor R$ 54,90

- Box Os Bridgertons (9 livros + livro spin-off + caderno de anotações)

Autor Julia Quinn - Romance Época - Valor 329,90