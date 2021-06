Carinho e presentes no dia 12 - Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 13:34

Niterói - Segundo ano consecutivo que os namorados precisarão se reinventar.

Apesar do contexto, a intenção de presentear permanece.

A expectativa deste ano é que o dia dos namorados movimente o comércio em Niterói com 5,3% de aumento relativo ao ano passado. As projeções da CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas) para a data comemorativa foram feitas com base na pesquisa realizada com 1029 moradores entre os dias 25 a 30 de maio.



Durante o levantamento das informações foi constatado que 55% dos entrevistados pretendem comprar um presente, sendo 63% casados e 34% são namorados.

Apesar da crise econômica e do desemprego, o ato de presentear é uma demonstração de afeto.

Em média, pensam em gastar R$ 200 reais no presente.



Dentre os variados gostos as pessoas esperam comprar:



Roupas 40%,

Perfumes e cosméticos 30%,

Calçados 20% e

Flores 7%



65% pretendem pagar a vista e

24 % parcelado





Forma de compra:



35% comprarão pela internet,

24% pelos shopping centers

23% no comércio de rua.





* 45% são influenciados pelo preço

* 37% pela qualidade e

* 15% pelo frete grátis



Como buscam pelos valores:



# 79% Fazem pesquisa de preços



Como pretendem comemorar a data:



# 57 % irão comemorar em casa sobretudo os casados;

# 25% jantar em restaurante e

# 11% em hotéis e motéis