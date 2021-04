Campanha será ativada o mais rápido possível Imagem Divulgação

Publicado 22/04/2021 11:50

Niterói - O presidente em exercício da CDL (Câmara dos Lojistas) de Niterói, Manoel Alves Júnior, reuniu sua diretoria e comerciantes associados do bairro Centro, na manhã de quarta-feira (21/04), em um debate híbrido (participação presencial e virtual) para ouvir os lojistas sobre a proposta de criação de uma campanha promocional para estimular as vendas nesse período de crise durante a pandemia.

A ideia de elaboração de uma ação de marketing já fazia parte dos planos da CDL mesmo antes do comércio passar por este momento delicado no setor e ganhou força emergencial durante conversas recentes nos grupos de redes sociais.



O objetivo é agregar a participação de todos os comerciantes, independente do vínculo com a Câmara e convidar outras entidades para apoiar o projeto.

Evento terá foco no atendimento virtual - entendendo a importância da inclusão digital - e no físico gerando o fortalecimento da sensação de segurança referente aos protocolos de proteção à saúde.



O propósito inicial é ativar a campanha o mais rápido possível começando no bairro Centro (de 01 a 15 de junho), dando prosseguimento no bairro de Icaraí (de 01 a 15 de agosto), executando a ação também na Região Oceânica (de 01 a 15 de outubro); podendo estender o planejamento para os outros bairros.

Uma nova reunião foi agendada para o início do mês de maio com a finalidade de apresentação do desenvolvimento do plano, da planilha de custos e de divulgação.