Usuário pode agendar serviços de veículos, habilitação e identificação civilImagem Arquivo

Publicado 11/06/2021 13:44

Niterói - O Detran-RJ promove, neste sábado (12), mais um mutirão de serviços. Ao todo, serão oferecidas mais de 7 mil vagas para serviços de habilitação e identificação civil, em 144 unidades distribuídas em todas as regiões do Estado do Rio.

De acordo com o departamento, para evitar aglomerações, o atendimento será realizado mediante agendamento prévio. O usuário deve marcar os serviços pelo site do Detran ou pelo teleatendimento, no número (21) 3460-4040, das 6h às 21h. As vagas estão disponibilizadas desde o início da tarde desta quarta-feira (09).

Para quem precisa emitir a primeira habilitação, renovar a CNH, mudar ou adicionar categoria, alterar dados ou trocar a permissão para dirigir (PPD) para a carteira definitiva, o atendimento será disponibilizado das 10h às 16h.