As atletas treinam no Parque Esportivo e Social do Caramujo (Pesc)Divulgação

Publicado 25/08/2021 17:09

Duas atletas que treinam no Parque Esportivo e Social do Caramujo (Pesc), projeto da Prefeitura de Niterói, conquistaram o ouro e a prata, neste final de semana, em sua primeira competição de Levantamento de Peso Olímpico (LPO). O campeonato foi organizado pela Federação Estadual de Levantamento de Pesos com apoio da Confederação Brasileira da modalidade.

Maria Fernanda de Oliveira, de 17 anos, levou o ouro na categoria +81 kg após levantar 85 kg (no total olímpico, que consiste no somatório do movimento arranco e arremesso) e Lidiane Carvalho, de 17, conquistou a medalha de prata na categoria até 81 kg, levantando um total de 102 kg (no total olímpico). As atletas realizam treinamentos diários no Parque Esportivo do Caramujo com a professora Aline Campeiro e o professor Igor Pontes.

O administrador regional da Zona Norte, Oto Bahia, destaca que o Parque tem sido um lugar de descoberta de bons atletas.

“O projeto, além do cunho social que é muito importante na região, inclusive por ter o menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de Niterói, tem sido também um espaço de descoberta de atletas que ainda vão dar muito orgulho para nossa cidade. Estamos muito felizes de poder fazer parte e dar oportunidade para esses jovens que estão tendo no esporte uma mudança de vida, transformando a realidade desta geração e com isso estamos fazendo o enfrentamento social que tanto almejamos”, analisa Oto.

A competição, realizada na Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal, em Jacarepaguá, é uma seletiva para o Campeonato Nacional. O coordenador do Pesc, Carlos Aveiro, reforça a importância da competição para as atletas.

"É de grande relevância a participação das meninas em um campeonato de atletas de nível internacional que já competiram em pan-americanos, sul-americanos e mundiais. Além disso, é uma seletiva para o campeonato nacional que acontece daqui a um mês. Agora estamos aguardando a convocatória e na esperança delas estarem nessa lista", explica.