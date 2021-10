O skatepark do Fonseca foi inaugurado em 2015 e tem 2.500 metros quadrados, sendo um dos maiores da América Latina, com obstáculos como escadas e corrimãos, rampas e bowl. - Divulgação Blog Axel Grael

Publicado 15/10/2021 19:51 | Atualizado 15/10/2021 20:03

Aos atender as reivindicações dos skatistas a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) informou que o skatepark, do Horto do Fonseca, Zona Norte de Niterói, estará fechado para obras a partir de segunda-feira (18).

Segundo a pasta, a previsão é que o trabalho de reforma seja concluído em até cinco dias. O skatepark foi inaugurado em 2015 e tem 2.500 metros quadrados, sendo um dos maiores da América Latina, com obstáculos como escadas e corrimãos, rampas e bowl.



De acordo com a Seconser, no espaço radical serão feitas as seguintes intervenções: extensão da borda, alinhamento de trechos da pista, recomposição de uma transição, reparo em fissuras da pista, fixação de bordas laterais e alinhamento de uma das rampas.