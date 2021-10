A Prefeitura entende que é fundamental dar oportunidades aos jovens, com a qualificação como a principal porta para o mercado de trabalho. - Divulgação PMN

A Prefeitura entende que é fundamental dar oportunidades aos jovens, com a qualificação como a principal porta para o mercado de trabalho.Divulgação PMN

Publicado 15/10/2021 20:29

Atenção para este último aviso. Os jovens de comunidades de Niterói, que tenham entre 18 e 29 anos, têm até este domingo (17) para se inscreverem no projeto Favela Inova, cujo objetivo é o de incentivar o empreendedorismo em diversos segmentos e dar oportunidade estimulando a criação de startups. Segundo a Prefeitura, as inscrições foram prorrogadas com o objetivo de dar mais oportunidade para que os interessados possam se inscrever.

De acordo com as informações, ao todo 30 projetos serão selecionados. "Desses, 10 irão para a final. Durante um período de incubação, equipes serão orientadas por mentores de grandes empresas internacionais, e os melhores poderão receber bolsas de estudos de até 100 % e investimentos de grandes empresas", ressaltou o Executivo no texto.

O projeto é resultado de uma parceria do município através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Seden) com a Associação Comercial e Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Acierj), a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-Niterói) e o Centro Universitário Augusto Motta (Unisuam) por meio do Polo de Inovação da Unisuam (Pólen).

Os jovens deverão criar equipes com dois a cinco integrantes e, no ato da inscrição, descrever todo o projeto no formulário (https://bityli.com/LXrqod), e ficar atentos as regras do edital, que pode ser consultado através do link https://bityli.com/YSgS8M.

A partir do apoio acadêmico, ocorrerão mentorias em duas vertentes: a germinação, para desenvolver e validar ideias em estados iniciais; e a incubação, que busca fornecer pílulas de conhecimento para startups já desenvolvidas, em estado de validação de seu modelo de negócios. As startups terão foco na inclusão social, ajudando aos jovens a entenderem seu papel na sociedade e das práticas da economia criativa de regiões periféricas.