A novidade é que a Fazenda disponibilizou três totens de autoatendimento no hall de entrada do Palácio Arariboia, sede da instituição. - Divulgação PMN

A novidade é que a Fazenda disponibilizou três totens de autoatendimento no hall de entrada do Palácio Arariboia, sede da instituição.Divulgação PMN

Publicado 30/12/2021 15:38

A Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) informou que os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2022 serão enviados pelos Correios até o dia 15 de janeiro, mas a segunda via já está disponível no Portal de Serviços da Prefeitura de Niterói por meio do endereço eletrônico https://servicos.niteroi.rj.gov.br/.

De acordo com o órgão, os contribuintes que optarem por quitar a cota única até o dia 07 de fevereiro terão 10% de desconto. Caso estejam incluídos no benefício da Lei do Bom Pagador, o desconto chega a 14,5%. O desconto estará discriminado no carnê, na folha “Ficha de Lançamento 2022”.





A secretária de Fazenda de Niterói, Marilia Ortiz, disse que no próximo ano os contribuintes contarão com uma novidade: três totens de autoatendimento serão disponibilizados no hall de entrada do Palácio Arariboia, sede da instituição.



"Os totens de autoatendimento vão permitir que o cidadão, em poucos cliques, acesse a segunda via do IPTU, que será impressa na hora, ou agende o atendimento presencial ou remoto. Estamos avançando com a modernização e digitalização dos serviços, proporcionando agilidade e permitindo que o cidadão ganhe autonomia para acessar os serviços oferecidos pela Secretaria de Fazenda", explicou Ortiz.





A Secretaria de Fazenda de Niterói também informou que, para os contribuintes que optarem pelo pagamento em onze parcelas mensais iguais, de fevereiro a dezembro, o primeiro vencimento será no dia 11 de fevereiro. "O desconto “Bom Pagador” vale tanto para quem optar pelo pagamento em cota única quanto pelo parcelamento", realçou ela.



Conforme as informações, para quaisquer esclarecimentos sobre o IPTU, o contribuinte poderá procurar a Central de Atendimento ao Cidadão, na sede da SMF (Rua da Conceição, nº 100) ou enviar sua mensagem para o e-mail [email protected]



2ª via do IPTU 2022 também poderá ser retirada nas administrações regionais



Segundo a Fazenda, para evitar aglomeração na sede do órgão, em função das medidas de combate à Covid-19, os contribuintes também poderão emitir a segunda via do carnê do IPTU 2022 em dez administrações regionais, o horário de atendimento será das 9h às 16h. Veja qual administração regional é a mais próxima da sua residência.

Para o serviço é só se ir a uma unidade tendo em mãos o número da matrícula do imóvel. São elas: a

Administração Regional da Ilha da Conceição, na Rua Jornalista Sardo Filho, s/nº (Anexo ao Prédio da CSU). Tel.: 2717-0114, a R egional do Barreto, no P arque Palmyr Antonio da Silva - Rua Dr. Luiz Palmier, s/nº. Tel.: 2613-6620, na Regional do Fonseca, na Alameda São Boaventura, nº 770. Te lefone: (21) 2625-2031, na Administração Regional do Ingá, na Concha Acústica - Av. Cem, s/nº - Centro – Niterói – RJ, na Administração Regional de Icaraí, na Av. Ary Parreiras, nº 21. Tel.: 2610-3355 / 2611-2158.

Para os contribuintes da Regional Oceânica é só se dirigir a Administração Regional do Largo da Batalha, na Rua Reverendo Armando Ferreira, nº 19 (Dentro do Mercado Popular). Tel.: 2716-2810, na A dministração Regional da Região Oceânica, no C entro Integrado de Segurança Pública (Cisp) - Estrada Francisco da Cruz Nunes, Nº 6666, Itaipu – Niterói – RJ. Tel.: 2609-7575, na Administração Regional do Ponto Cem Réis, na Rua Dr. Carlos Maximiliano, nº 15, Sobrado, Ponto Cem Réis. Tel.: (21) 2622-4842 / (21) 2622-3598.