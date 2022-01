Segundo a Neltur, estão mantidos os desfiles das agremiações que desfilam na Sapucaí e na Rua da Conceição. - Divulgação Neltur - Foto: arquivo

Segundo a Neltur, estão mantidos os desfiles das agremiações que desfilam na Sapucaí e na Rua da Conceição. Divulgação Neltur - Foto: arquivo

Publicado 05/01/2022 20:34 | Atualizado 05/01/2022 21:03

O presidente da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), Paulo Novaes, disse ao O Dia que a subvenção às escolas de samba dos grupos que desfilam no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio, e na Rua da Conceição, no Centro, de Niterói, será liberada em três parcelas. Os desfiles em Niterói acontecem entre os dias 18 e 20 de fevereiro, e os componentes terão que apresentar comprovante de vacinação e testagem e nas arquibancadas, os foliões terão de usar máscaras, respeitar o distanciamento e apresentar o passaporte da vacina.

A verba bruta será de R$ 7,8 milhões de subvenção para o carnaval 2022. Segundo informações, as escolas de samba que desfilam na cidade, como o Grupo A, que compreende 10 escolas, vão receber R$ 1,360 milhão sendo R$ 136 mil para cada; o Grupo B que também tem 10 agremiações vai receber R$ 760 mil sendo R$ 76 mil para cada; e o Grupo C conta com 11 escolas de samba vai receber R$ 473 mil sendo R$ 43 mil para cada uma. A Unidos do Viradouro receberá R$ 3 milhões, a Acadêmicos do Cubango levará R$ 1,5 milhão e a Acadêmicos do Sossego R$ 800 mil.

"Em tese, o dinheiro será liberado em três parcelas. A primeira deve sair essa semana, a segunda até o final desse mês e a terceira e última na primeira quinzena de fevereiro", revelou o presidente da Neltur, Paulo Novaes.

Quanto aos blocos de rua, Novaes disse que assim como anunciado pelo prefeito Axel Grael não haverá, junto com as festas particulares em clubes, associações e casas de festas.

O presidente da Neltur revelou ainda que falta "bater o martelo" sobre a escolha da Corte Momesca de Niterói 2022, que será realizada na sexta-feira (14), a partir das 18h, no Clube Canto do Rio. "Por hora está mantido", disse Novaes.

Grande apoiador do Carnaval, o vice-prefeito, Paulo Bagueira, disse também ao O Dia que desde o início da pandemia, a Prefeitura de Niterói optou em ouvir o comitê científico e o corpo técnico da Saúde para tomar as suas decisões. "Mais uma vez, fizemos essa opção que considero acertada, em suspender o carnaval de rua da cidade. Continuaremos com essa lógica e caso seja necessário poderemos tomar novas medidas. O importante é o controle da pandemia e salvar vidas", disse Paulo Bagueira.