Augusto de Campos iniciou o movimento da Poesia Concreta no Brasil. - Divulgação

Publicado 24/01/2022 17:02 | Atualizado 24/01/2022 17:05



A Universidade Federal Fluminense (UFF) vai realizar, nesta terça-feira (25), a solenidade de outorga do título de Doutor Honoris Causa a Augusto de Campos - poeta, tradutor, crítico e multiartista - em reconhecimento à excelência de sua obra e ao que ela representa para a cultura brasileira. A solenidade ocorrerá em formato on-line e será transmitida pelo canal UFF Oficial no Youtube, a partir das 14h.

O reconhecimento é uma proposta do Núcleo de Tradução e Criação do Instituto de Letras da UFF. Segundo o professor Adalberto Müller, o poeta é uma figura emblemática para o Núcleo pela importância de sua obra nas duas áreas de conhecimento pensadas e promovidas pelo grupo: a tradução e a criação. “Augusto de Campos é um dos principais criadores da poesia moderna brasileira e, ao mesmo tempo, um dos maiores tradutores do Brasil e provavelmente do mundo, no século XX”, afirmou o professor.

A história do multiartista é a seguinte: Augusto de Campos, juntamente com o irmão, Haroldo de Campos, e com Décio Pignatari iniciou o movimento da Poesia Concreta no Brasil, responsável por revolucionar a forma de fazer poesia em meados da década de 50. Sua série de poemas em cores POETAMENOS, escrita em 1953, é considerada o primeiro exemplo consistente de poesia concreta no país. O verso e a sintaxe convencional são abandonados e as palavras rearranjadas em estruturas gráfico-espaciais, algumas vezes impressas em até seis cores diferentes.

"Para além da poesia, a contribuição do multiartista para o enriquecimento da cultura brasileira também se dá por meio da tradução-transcriação de importantes poetas internacionais, ensaios, críticas literárias e musicais", finalizou Müller.