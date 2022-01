Ao lado de diversas autoridades o prefeito de Niterói, Axel Grael, elogiou as obras de drenagem e pavimentação na Região Oceânica. - Divulgação PMN - Foto: Luciana Carneiro

Publicado 25/01/2022 18:29

A Prefeitura de Niterói entregou, nessa semana, mais seis ruas que passaram por obras de drenagem e pavimentação na Região Oceânica da cidade. As vias, uma no Maralegre e cinco no Santo Antônio, fazem parte de um extenso programa de obras que a região recebe ao longo dos últimos anos. De acordo com o Executivo, já são mais de 220 vias com drenagem e pavimentação em uma área onde, até 2013, cerca de 80% das ruas da região não tinham infraestrutura.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou que as obras de drenagem e pavimentação demandam planejamento e apresentam desafios em termos de engenharia.

"É muito bom visitar hoje o local e ver toda essa transformação. As intervenções com drenagem e pavimentação também valorizam as casas desses bairros, que receberam toda essa qualidade de urbanização. É uma grande conquista", disse Grael.

Segundo as informações, os bairros de Serra Grande, Maravista, Santo Antônio e Maralegre estão com obras de pavimentação e drenagem em andamento. "São 108 ruas no total. No Santo Antônio, mais de 75% das ruas do projeto já foram pavimentadas. Em Serra Grande e Maravista, quase 40%. No Maralegre, mais de 30% das vias estão pavimentadas. Com um amplo programa de macrodrenagem, drenagem e pavimentação, Niterói está colocando um fim a alagamentos históricos enfrentados por moradores durante décadas", afirmou a Prefeitura no texto.

De acordo com o secretário municipal de Obras, Vicente Temperini, a conclusão dessas obras era esperada há décadas.

"Cumprimos o compromisso assumido. Nosso governo concluiu a drenagem e pavimentação do bairro de Santo Antônio, é muito gratificante ouvir da população o retorno que a região não alaga mais, além de tirar as obras do papel, nosso governo entrega com qualidade e excelentes resultados,'' realçou Temperini.

Morador da Região Oceânica há 40 anos, Jairo Magalhães comentou sobre as mudanças para os moradores do Santo Antônio.

“A obra valorizou muito o nosso bairro. Antigamente, quando chovia, eu não conseguia chegar em casa, tinha que dormir em um posto de gasolina aqui perto até a água baixar. Vivemos hoje uma nova realidade”, relatou Magalhães.

Agora, segundo o poder público, o município se prepara para iniciar as obras de pavimentação e drenagem no Engenho do Mato e no Jardim Imbuí (Tibau). "No Engenho do Mato, onde as obras começam em fevereiro, 117 ruas vão receber intervenções. No Jardim Imbuí, que teve a ordem de início assinada na última sexta-feira (21), serão 17 ruas", explicou a pasta de Obras no comunicado.

"O cronograma elaborado pela Prefeitura de Niterói nos últimos anos foi de obras com planejamento a curto, médio e longo prazo, com obras de soluções definitivas. Centenas de ruas já receberam drenagem e urbanização em bairros como Cafubá, Fazendinha e o Bairro Peixoto, além de parte de Piratininga, Camboinhas e Maralegre. Em setembro de 2021, o município entregou as obras de drenagem e pavimentação nos bairros de Matapaca, Vila Progresso e Jardim América, na região de Pendotiba. No total, o município já ultrapassou R$ 350 milhões em obras de drenagem, macrodrenagem e pavimentação", finalizou o Executivo no texto.