O anúncio foi feito pelo prefeito de Niterói, Axel Grael, durante Live do Gabinete de crise. - Divulgação PMN

Publicado 25/01/2022 18:55

A Prefeitura de Niterói vai reformar a unidade do Médico de Família do Baldeador, na Zona Norte. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (24) pelo prefeito de Niterói, Axel Grael. As obras começarão na próxima semana. O módulo atende a cerca de 5,5 mil pessoas. A obra tem prazo de três meses de execução e investimento previsto de R$460.000,00.

A intervenção no PMF Baldeador prevê a reforma de todos os ambientes, que terão nova pintura e acabamento. Haverá a reforma de todo o telhado, com a troca das telhas atuais por telhas metálicas, instalação de uma nova laje e forro. Toda a instalação elétrica será refeita. A área verde também será renovada, com novo gramado e paisagismo.

"Realizar obras de infraestrutura como esta melhoram nossos equipamentos públicos e também geram emprego. Vamos investir mais de R$200 milhões para melhorar as mais de 60 unidades de saúde de Niterói. Avançamos comprometidos, buscando a inovação e trabalhando pelo aperfeiçoamento dos serviços de Saúde, sobretudo para aqueles que mais precisam," afirmou Grael.

O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, reforçou a importância dos investimentos.

“A unidade do médico de Família do Baldeador é uma unidade muito antiga e muito importante na comunidade, com essa reforma junto com um grande plano de investimentos que vamos anunciar em breve, ela coroa nao só melhoria e adequação da infraestrutura para melhor atender o povo de lá, mas também ela dá início a um grande processo, um grande plano de investimentos pra gente fazer a adequação de toda a rede de saúde de Niterói," ressaltou o secretário.

O presidente da Federação das Associações de Moradores de Niterói (Famnit), Manoel Amâncio, falou sobre a integração do modelo médico de família com a população.

"Niterói é uma cidade diferenciada. Estamos muito felizes, a atenção básica é importantíssima para nós. Mais uma vez vemos as obras chegando nas comunidades," disse Amâncio.

Os espaços do PMF Baldeador serão todos acessíveis a pessoas com deficiência e a unidade será totalmente climatizada.