A imunização, que estará disponível em sete policlínicas, seguirá o calendário por idade.Divulgação PMN - Foto: Bruno Eduardo Silva

A Prefeitura de Niterói vai iniciar, na segunda-feira (21), a aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidade e deficiência permanente. A vacina será aplicada nas pessoas deste grupo que tenham intervalo de 5 meses da segunda dose. A imunização, que estará disponível em sete policlínicas, seguirá o calendário por idade.

Para receber a dose de reforço é preciso apresentar identidade, CPF, comprovante de residência, comprovante da primeira e segunda dose da vacina e laudo da comorbidade ou deficiência permanente. Serão vacinados os jovens com comorbidades ou deficiência permanente listadas no Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.

“A vacina é segura e de grande importância. Avançar com a terceira dose é fundamental, pois o esquema vacinal completo garante uma maior proteção contra casos graves e óbitos”, explicou o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira.

Os locais de vacinação são:

Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Dr. João da Silva Vizella – Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.

Policlínica Regional de Itaipu – Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.

Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March – R. Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111– Piratininga.

Policlínica Regional Dr. Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº – Engenhoca.

Horário: De segunda a sexta, das 8h às 17h, com entrada até 16h.

Documentos: identidade, CPF, comprovante de residência, laudo médico indicando a condição clínica e comprovante da primeira e segunda dose da vacina. Serão vacinados os jovens com comorbidades ou deficiência permanente listadas no Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.

Calendário:

Segunda-feira, dia 21, a partir de 17 anos;

Terça-feira, dia 22, a partir de 16 anos;

Quarta-feira, dia 23, a partir de 15 anos;

Quinta-feira, dia 24, a partir de 14 anos;

Sexta-feira, dia 25, a partir de 12 e 13 anos.