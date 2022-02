O trabalho tem prazo de construção de oito meses a partir da data de início das obras. - Divulgação PMN

Publicado 10/02/2022 20:10 | Atualizado 10/02/2022 20:47

O prefeito de Niterói, Axel Grael, durante sua tradicional live pela página oficial da Prefeitura no Facebook, anunciou que o diário oficial do município vai trazer nesta sexta-feira (11), o edital para início das obras da rotatória do bairro de Camboinhas.

O prefeito disse que a intervenção no local vai melhorar o trânsito e o acesso ao bairro. Segundo as informações, a remodelação será em um espaço em um terreno que já foi desapropriado há mais de um ano bem na entrada do bairro. "Vamos continuar avançando nas estruturas da Região Oceânica de Niterói", avisou Grael.

Na rotatória serão construídos um bicicletário, um parque para cachorros e uma praça. Terá também um ponto de ônibus.

O secretário de Urbanismo e Mobilidade, Renato Barandier, também disse que a nova rotatória vai organizar e melhorar muito o trânsito do local, que sempre foi confuso, principalmente, nas férias de verão.

— Como o ônibus não entra no bairro, o morador poderá ir até a rotatória com sua bicicleta e guardá-la no estacionamento que faremos ali. Aos poucos, vamos integrando todas as ciclovias da cidade — finalizou Barandier.