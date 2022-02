A taxa de positividade está abaixo de 20%. - Divulgação PMN - Foto: Berg Silva

A taxa de positividade está abaixo de 20%.Divulgação PMN - Foto: Berg Silva

Publicado 11/02/2022 19:44

Com queda significativa no número de casos de Covid-19 no município, a Prefeitura de Niterói disse que vai reorganizar os pontos de testes para a doença e a partir da próxima segunda-feira (14), a testagem vai acontecer em 54 locais: policlínicas, Unidades Básicas de Saúde, Médicos de Família e Capela Divino Espírito Santo (Engenhoca). Os postos volantes serão desativados. Segundo o Executivo, a taxa de positividade está abaixo de 20%.



"O drive-thru de testagem de Covid-19, no Campus da Universidade Federal Fluminense, no Gragoatá, teve suas atividades encerradas nesta sexta-feira (11). A estratégia, fruto de uma cooperação técnica entre a Secretaria Municipal de Saúde, UFF e Fundação Estatal de Saúde de Niterói (FeSaúde) foi iniciada no dia 10 de janeiro deste ano, como parte das ações do município para mapear e frear a disseminação de uma nova variante do vírus na região", disse o poder público no texto.



Segundo as informações, durante o período de funcionamento, o drive foi responsável pela testagem de cerca de 17 mil pessoas. De acordo com a equipe de gestão do ponto, nas últimas semanas, além de ter sido observada uma diminuição da procura de pessoas por testes, o número de infectados caiu consideravelmente. Também serão desativados os pontos de testes na Igreja Lagoinha, Praça do Vital Brazil e na Cidade da Ordem Pública.



O município segue disponibilizando 54 locais para a testagem, basta o usuário apresentar o documento de identificação com foto e comprovante de residência.



LOCAIS DE TESTAGEM EM NITERÓI:



Policlínicas: Dr. Carlos Antônio da Silva, São Lourenço; Dr. Sérgio Arouca, Praça Santa Rosa; Dr. Guilherme Taylor March, Fonseca; Dr. Francisco da Cruz Nunes, Largo da Batalha; Assistente Social Maria Aparecida da Costa, Itaipu; e Dr. João da Silva Vizella, Barreto e Policlínica de Piratininga.



Unidades Básicas de Saúde (UBS): Centro, Morro do Estado, Santa Bárbara.



Para os cadastrados no Programa Médico de Família (PMF) e Clínica Comunitária da Família (CCF): Baldeador, Badu, Bernardino, Boa Vista, Cafubá I, Cafubá II, Cafubá III, Cantagalo, Caramujo, Colônia, Coronel Leôncio, Engenho do Mato, Grota I, Grota II, Ititioca, Jonathas Botelho, Jurujuba, Leopoldina, Maceió, Maravista, Marítimos, Martins Torres, Maruí, Matapaca, Nova Brasília, Palácio, Ponta D’areia, Preventório I, Preventório II, Sapê, Souza Soares, Viçoso, Vila Ipiranga, Viradouro, Vital Brazil e CCF Badu, Ilha da Conceição, Teixeira de Freitas e Várzea das Moças, Morro do Céu, Cavalão, Coronel Leôncio e Jacaré.



Capela Divino Espírito Santo – Rua Ver. José Vicente Sobrinho, 485, Engenhoca.