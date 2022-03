O presidente Milton Cal (C) recebeu em sua sala o supervisor de Unidade do CIEE, Cleres Maciel e o vereador Casota. - Divulgação

Publicado 30/03/2022 20:25 | Atualizado 30/03/2022 20:38

O presidente da Câmara Municipal de Niterói, vereador Milton Cal, recebeu nesta quarta-feira (30/03), em seu gabinete, o supervisor de Unidade do O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), Cleres Maciel.

Segundo as informações, o encontro marcou o início das tratativas para a implantação do Programa de Estágio da Câmara Municipal aprovado através de um Projeto de Resolução, de autoria do vereador Casota e coautoria do presidente da Casa Legislativa.



De acordo com a proposta, o programa poderá admitir, por meio de convênio e sem vínculo empregatício, estudantes regularmente matriculados no ensino regular, em instituições de educação superior, de

educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos.



O estágio poderá ser exercido em qualquer gabinete, setor, comissão ou órgão da Câmara Municipal de Niterói. Poderão estagiar, estudantes com, no mínimo, 16 (dezesseis) anos de idade.



"Considero a iniciativa um importante marco da minha gestão e do mandato do vereador Casota. Vamos proporcionar aos estudantes a oportunidade de ter experiência prática. O Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE possui larga experiência no acesso e integração de estudantes ao mundo do trabalho. O Programa também será de grande valia para os gabinetes, além de aproximar a população do Legislativo e fortalecer o exercício da cidadania", disse o presidente Cal.