O prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse que Rodrigo Neves foi um grande vereador, foi um grande deputado, foi um super-prefeito para Niterói. Divulgação

A sede da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), no Centro do Rio de Janeiro, reuniu em um evento, realizado na noite desta terça-feira (29), o pré-candidato a governador pelo PDT, Rodrigo Neves, e o prefeito carioca, Eduardo Paes, que reafirmaram a aliança eleitoral entre PDT e PSD para as próximas eleições.

O encontro contou com a presença do presidenciável Ciro Gomes, do presidente do PDT, Carlos Lupi, do ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, e de lideranças políticas e sociais de todo o estado do Rio de Janeiro, que lotaram auditório, saguão, dependências e até a calçada da ABI com cerca de mil pessoas, que acompanharam os discursos por meio de telões.



“Nós estamos construindo uma aliança política que reúne as duas melhores escolas de gestão pública do nosso estado. A unidade e o diálogo são fundamentais e fico muito feliz por todo esse apoio para a reconstrução do nosso estado. Tenho certeza de que o encontro desta noite vai se traduzir em um trabalho conjunto, para a gente reconstruir o estado do Rio de Janeiro. Há solução, mas é preciso um governo estadual que funcione, com boa gestão, transparência e compromisso com o povo”, afirmou Rodrigo Neves.



Aproveitando uma fala do pedetista Miro Teixeira, de que este é o momento de ‘assinar a papelada do casamento’, Eduardo Paes disse que o casamento está sacramentado e elogiou Rodrigo Neves, citando sua trajetória como gestor público. “O Rodrigo Neves foi um grande vereador, foi um grande deputado, foi um super-prefeito para Niterói - a gente sabe a transformação que ele fez em Niterói”, listou Paes.

E se dirigindo diretamente a Neves, o prefeito do Rio reforçou a aliança: “Todos nós aqui te admiramos e temos certeza da sua capacidade e das possibilidades que você pode trazer, junto com o Felipe [Santa Cruz], para a gente do nosso estado”, disse Paes.