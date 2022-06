O prefeito Axel Grael destacou as qualidades do novo secretário. - Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

Publicado 10/06/2022 08:29

A prefeitura de Niterói realizou na noite de ontem (quinta-feira, 9) a cerimônia de posse do novo presidente da Fundação de Artes de Niterói (FAN), o músico Fernando Brandão Solano de Mendonça, que substitui a Marcos Sabino Braga Ferreira, agora vereador na cidade. Durante a solenidade, o prefeito Axel Grael destacou as qualidades do novo secretário e a importância da Cultura para Niterói.



“Tenho certeza de que, com a equipe que está sendo montada, será possível dar continuidade ao trabalho do Leonardo Giordano e do Marcos Sabino, que estavam nesses cargos importantes da Cultura na cidade. Com todos os editais que foram lançados e conceitos de gestão, fomento e reconhecimento da Cultura em Niterói, nosso objetivo é sempre chegar à ponta: ao artista que está em cada canto da cidade. Nossa certeza é de que o artista que está lá na frente é de grande importância. Destaco ainda que, apesar da pandemia de Covid-19, recuperamos uma agenda cultural que tem um papel fundamental nesse momento de retomada econômica. A cidade está vibrante. Sendo protagonista no país e na Cultura. E tenho certeza de que esse desafio será a meta da equipe que hoje assume", afirmou o prefeito.



Fernando Brandão estava na direção da Sala Nelson Pereira dos Santos, que integra o Complexo do Centro Petrobras de Cinema, um dos mais importantes equipamentos culturais da cidade, desde janeiro de 2021. A sala foi o primeiro equipamento cultural de Niterói a funcionar de forma híbrida - uma casa de espetáculos, cinema e convenções e tem capacidade para 491 lugares.



O novo presidente da FAN fez questão de destacar a importância da relação humana, do convívio na gestão de pessoas.



“Tive a oportunidade de gerir o espaço da Sala Pereira dos Santos. E comecei um trabalho aqui para aproximar os artistas daqui para que eles ocupassem esse espaço. Essa casa é de todos os artistas. Depois pensamos em trazer pessoas que, por algum motivo, poderiam ser excluídas, por serem pessoas especiais. Fizemos acontecer e isso norteia a nossa ida à FAN. Espero sensibilizar os corações. Trazer o trabalho de inclusão, acessibilidade cultural a todos os equipamentos culturais de Niterói. E sei que este é exatamente o perfil do Prefeito Axel Grael. Estamos construindo uma cidade. E assumo esse compromisso. Nossa gestão vai ser pautada no interesse público. Trazendo o artista de Niterói para dentro desse cenário. Promovendo esses artistas da cidade nos nossos equipamentos. Vamos organizar, focar e construir uma cidade participativa", disse Brandão, muito emocionado.



O evento ocorreu na Sala Nelson Pereira dos Santos, na presença de autoridades do município, entre essas, Fernando Cruz, presidente da Fundação Municipal de Educação (FME), Dayse Monassa, Secretária de Conservação e Serviços Públicos (Seconser), do gestor cultural Alexandre Santini, atual secretário das Culturas de Niterói, além de Rubens Branquinho, superintendente da FAN, e muitos artistas da cidade.



Quem é o novo presidente da FAN



Fernando Brandão, é um dos mais conceituados músicos de Niterói, Como instrumentista, compositor, arranjador e produtor. Ele tem em seu currículo trabalhos com nomes da primeira linha da Música Popular Brasileira, como Guinga, Elza Soares, Luiz Melodia, Leci Brandão, Paulinho da Viola, Sandra de Sá, Almir Guineto, Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho, Dona Ivone Lara, Mestre Monarco, Dudu Nobre, Martinho da Vila, Marcelo D2, entre outros.



Em 2018, participando de um projeto com outros músicos niteroienses, como Chico Batera e Sula Kossatz, Fernando Brandão foi o vencedor da 29º edição do Prêmio da Música Brasileira pela produção do álbum infantil ‘Deu Bicho Na Casa’.

