Segundo a meteorologia Niterói terá muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. - Foto leitor

Publicado 09/06/2022 09:44

A chuva chegou para ficar em Niterói e a quinta-feira (09) amanheceu fria. A mínima chega aos 17ºC e a máxima aos 24ºC, pancadas leves de chuvas e ventos de 10km/h., de acordo com ClimaTempo. Segundo as informações, amanhã (sexta-feira, 10) será parecido com hoje e o tempo fica instável com sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

A empresa meteorologista afirmou que áreas de instabilidade estão ativas sobre o estado de São Paulo e também no centro-sul do Rio de Janeiro e no sul de Minas Gerais. "Uma frente fria se afasta do Brasil, ao largo do litoral do Rio De Janeiro, mas deixa áreas de instabilidade no interior do continente que provocam muita nebulosidade e chuva sobre São Paulo, Mato Grosso do Sul, em muitas áreas de Mato Grosso, no Rio de Janeiro e no Sul de Minas", afirmou a empresa em seu site.



O fim de semana também será de chuva ao longo de todo dia. A mínima mantém em 20ºC e a máxima chega aos 26ºC com ventos mais frios que podem atingir 14km/h.