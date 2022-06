o Castramóvel vai estar no próximo sábado (11), a partir das 9h, no Parque Palmir Silva (Horto do Barreto). - Divulgação

Publicado 08/06/2022 15:41

O bairro do Barreto, Zona Norte de Niterói, será o próximo a receber o Castramóvel do Centro de Controle Populacional de Animais Domésticos (CCPAD) da Prefeitura de Niterói. Os donos de cães e gatos poderão agendar as cirurgias no próximo sábado (11), a partir das 9h, no Parque Palmir Silva (Horto do Barreto).

Serão destinadas 350 vagas para castração gratuita. O morador contemplado terá direito a uma vaga. As cirurgias serão realizadas entre 14 de junho e 29 de julho.

A inscrição será feita por ordem de chegada até durarem todas as senhas. Não haverá lista de espera ou cadastro de reserva. Além de agendar a cirurgia, os moradores irão assistir uma palestra sobre a importância da castração de animais domésticos e guarda responsável.

Para o agendamento, é necessário levar RG e CPF (original e xerox) e comprovante de residência (original e xerox) com endereço do bairro do Barreto, em nome do dono do animal. Não serão aceitos comprovantes de residência de outros bairros e em nome de terceiros.

Para ser contemplado pelo programa, o animal precisa ter mais do que 4 meses e menos de 6 anos; ter menos dois quilos; não ser obeso e ou extremamente magro; não ser braquiocefálico (cães das raças Pug, Buldogue, Shitzu, Boxer). Também não é realizada castração em gatos persas ou de raças exóticas.

“Estaremos no Barreto com o Castramóvel para atender principalmente as comunidades do bairro. Simultaneamente estaremos implantando o projeto de educação animalista nas escolas municipais do bairro”, explicou Marcelo Pereira, coordenador do CCPAD.

No dia da inscrição não é necessário levar o animal.