O evento será realizado no Theatro Municipal de Niterói. - Divulgação - Foto: Luiz Ferreira

Publicado 09/06/2022 12:16

Niterói será sede, nesta sexta-feira (10) e sábado (11), da quarta edição da Conferência Brasileira de Mudança de Clima (CBMC). O evento será realizado no Theatro Municipal de Niterói, e terá como tema central a "Emergência e vulnerabilidade climática: impactos e soluções". A abertura acontecerá às 9h30, com a presença do prefeito de Niterói, Axel Grael, e do secretário municipal do Clima, Luciano Paez.



A Conferência Brasileira de Mudança do Clima (CBMC) é um movimento idealizado pelo Instituto Ethos e correalizado por diversas organizações não governamentais, movimentos sociais, populações tradicionais e originárias, governos locais e a comunidade científica. Seu objetivo é propor uma articulação em rede para construção conjunta de conteúdo e posicionamentos, para a realização de debates e propor soluções para a descarbonização da economia brasileira e para o enfrentamento à crise climática em alinhamento com os objetivos destacados no Acordo de Paris.



Durante o evento, representantes de vários municípios brasileiros vão assinar a carta de adesão à Rede Cidades Pelo Clima e, um painel discutirá o desenho da programação da Rio+30, um encontro internacional que irá discutir políticas para o desenvolvimento sustentável, marcado para os dias 17, 18 e 18 de outubro, na cidade do Rio de Janeiro.



O secretário do Clima de Niterói, Luciano Paez, ressaltou a importância da participação da sociedade na Conferência.



“A Conferência Brasileira de Mudança do Clima é um espaço essencial para que todos os niteroienses possam colaborar ativamente na construção de um futuro sustentável. Niterói é uma cidade que se destaca por ser a primeira do país a criar uma Secretaria do Clima e a criar o Fórum Municipal de Mudança Climática, para fortalecer a participação da população nas decisões sobre as políticas públicas”, explicou Paez.



A mesa de abertura, às 9h30, terá as participações do prefeito Axel Grael, do secretário Luciano Paez, de Caio Magri, diretor-presidente do Instituto Ethos, Renata Moraes, coordenadora do The Climate Reality Project, Rodrigo Perpétuo, secretário executivo do ICLEI - Governos Locais pela Sustentabilidade, Caetano Scannavino, do Projeto Saúde e Alegria, de Giovana Figueiredo, da Fundação Amazônia Sustentável, e de Samanta Della Bella, superintendente de Sustentabilidade e Clima da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco.



Durante a Conferência, será elaborada uma carta-compromisso a ser enviada aos candidatos nas eleições deste ano cobrando a implementação de ações para cumprir as metas definidas pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) para o Acordo de Paris. Serão discutidas também as políticas públicas de mudanças climáticas e a gestão de riscos ambientais e prevenção de desastres nas metrópoles.



A programação da 4ª Conferência Brasileira de Mudança do Clima prevê ainda o lançamento do projeto de Neutralização de Carbono Comunitário e do Banco do Clima, às 9h, no Parque Esportivo e Social do Caramujo, na Zona Norte de Niterói.



PROGRAMAÇÃO:

9h30 às 10h – Pronunciamento de abertura

Axel Grael, Prefeito de Niterói e Vice-Presidente de ODS da Frente Nacional de Prefeitos (FNP)

Luciano Paez, Secretário de Clima de Niterói

Caio Magri, Diretor-presidente do Instituto Ethos

Renata Moraes, coordenadora do The Climate Reality Project

Rodrigo Perpétuo, secretário executivo do ICLEI, Governos Locais pela Sustentabilidade

Caetano Scannavino, Projeto Saúde e Alegria

Giovana Figueiredo, Fundação Amazônia Sustentável

Samanta Della Bella - Superintendente de Sustentabilidade e Clima da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco



10h às 10h30 – Apresentação e alinhamento conjunto da CBMC para a Rio+30

Eduardo Paes (a confirmar), Prefeito do Rio de Janeiro

Lucas Padilha, Secretário Municipal de Meio Ambiente do Rio de Janeiro

Axel Grael, Prefeito de Niterói

Luciano Paez, Secretário de Clima de Niterói



10h30 às 11h – Assinatura da Carta de Adesão pela Rede de Cidades Pelo Clima

Axel Grael, Prefeito de Niterói

Luciano Paez, Secretário de Clima de Niterói

Ana Wernke, ICLEI

Carlos Ribeiro, Secretário de Meio Ambiente de Recife

As prefeituras de Fortaleza, Maringá, Porto Alegre e Campinas indicarão os nomes ao longo da

semana



15h30 às 17h - Painel 1 - Construção de Política Pública Municipal de Mudanças Climáticas

Luciano Paez, Secretário de Clima de Niterói;

Marcos Sant`Anna Lacerda, Subsecretário Municipal do Clima de Niterói;

Dr. Paulo Pereira Gusmão, Departamento de Geografia UFRJ

Marina Ferro - Instituto Ethos

Leandro Portugal, Vereador de Niterói;

Lincoln de Araújo Santos, Secretário Municipal de Educação de Niterói;



17h às 18h30 - Painel 2 - Gestão Metropolitana de Riscos Ambientais e Prevenção de Desastres

Rodrigo Perpétuo, Secretário Executivo do ICLEI América do Sul

Flavia Bellaguarda,Flavia Bellaguarda, Gerente de Relações Institucionais do centro Brasil no

Clima (CBC)

Axel Grael, Prefeito de Niterói e Vice-Presidente de ODS da Frente Nacional de Prefeitos (FNP)

Rubens Bomtempo, Prefeito de Petrópolis

Anjoum Noorani, Cônsul-Geral Britânico no Rio de Janeiro

Carlos Alberto Muniz, Secretário Municipal de Meio Ambiente de Petrópolis

Luciano Paez - Secretário de Clima de Niterói (moderação)Niterói sedia IV Conferência Brasileira de Mudança de Clima.