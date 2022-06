No município de Cardoso Moreira o ex-prefeito de Niterói lembrou de laços familiares. - Divulgação

Publicado 09/06/2022 11:08

O pré-candidato a Governador pelo PDT, Rodrigo Neves, visitou a cidade de Cardoso Moreira, na região Norte Fluminense, nesta quarta-feira (8/6), em seu terceiro dia de jornada pelo interior do estado do Rio de Janeiro. Na ocasião, ele fez um balanço da viagem iniciada na segunda-feira, em que se propôs a ouvir da população da região as suas principais necessidades e ver de perto a realidade social e econômica do interior.

“Chegamos ao fim de uma jornada de três dias pelo Noroeste e Norte Fluminense em que tive muitos encontros em diferentes cidades, como Santo Antônio de Pádua, Miracema, Cardoso Moreira e Itaperuna. Foi muito bom ouvir sugestões e falar das questões que precisam ser resolvidas. Essa troca de ideias é muito importante para avançarmos na reconstrução do nosso estado. Recebi apoio de muitas lideranças sociais e políticas representativas da região e reforcei a convicção de que o estado do Rio vai mudar e iniciar um novo ciclo com boa gestão e compromisso com o povo”, contou Neves.

Durante os encontros desta quarta-feira o ex-prefeito de Niterói lembrou de laços familiares com a cidade e lamentou o abandono da região: “Tenho muito carinho por Cardoso Moreira, pois foi onde meu querido pai foi registrado. Precisamos de um governo comprometido com o desenvolvimento dessa região. O Rio tem o maior índice de desemprego do Sudeste e um dos maiores do Brasil e para melhorar esse quadro é fundamental fortalecer o interior”.

Em conversa com a população, Rodrigo Neves apresentou soluções para a recuperação econômica do Estado. “Precisamos criar frentes de trabalho para levar água e esgoto tratado para as cidades, construir habitações e hospitais, reformar escolas e melhorar as estradas. Pagamos 32% de ICMS de energia elétrica e não há energia suficiente para abastecer o interior. São muitos absurdos que precisam acabar e isso só ocorrerá com boa gestão e compromisso com o povo”.