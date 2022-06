As oficinas começarão em julho deste ano. Em breve, a Secretaria das Culturas vai divulgar a data e forma de inscrição. - Divulgação PMN - Foto: Divulgação

Com o objetivo de ampliar a participação popular nas decisões das ações públicas voltadas para a cultura na cidade, a Secretaria Municipal das Culturas realizou 21 encontros por todas as regiões de Niterói. A escuta é parte da ação Brotaí - Cultura é um Direito, que vai oferecer 20 oficinas, para cerca de 600 pessoas no município. Ao todo, 500 pessoas participaram do processo de escuta nas comunidades e puderam opinar sobre quais oficinas querem em sua região.

As oficinas começarão em julho deste ano. Em breve, a Secretaria vai divulgar a data e forma de inscrição.



Oficinas culturais – As ações do Brotaí - Cultura é um Direito têm como objetivo oferecer 20 oficinas culturais gratuitas em todas as regiões de Niterói, alcançando de 400 a 600 beneficiários e envolvendo a contratação de 88 profissionais, sendo 80 moradores de Niterói.



Segundo a Prefeitura de Niterói, o programa é orientado pelos princípios de promoção da diversidade, autonomia, protagonismo social, cidadania e promoção dos direitos culturais, contribuindo para a redução da desigualdade social, étnico-racial e de gênero no acesso às políticas públicas de apoio e fomento ao setor artístico-cultural.



"Além disso, a ação visa a garantir o desenvolvimento e o fortalecimento das expressões culturais nos diferentes territórios da cidade, descentralizando e democratizando o acesso aos recursos públicos", afirmou o Executivo no texto.