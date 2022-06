A pista recebe desde crianças com idade mínima de 5 anos até adultos. - Divulgação

A pista recebe desde crianças com idade mínima de 5 anos até adultos.Divulgação

Publicado 13/06/2022 09:51 | Atualizado 13/06/2022 09:51

Os niteroienses já podem experimentar uma aventura congelante sobre patins no gelo. A nova pista de patinação já funciona no Shopping Multicenter Itaipu, localizado na Região Oceânica de Niterói.



Inaugurada no mês passado, com aproximadamente 150m², o local recebe desde crianças com idade mínima de 5 anos até adultos, e funciona todos os dias na Praça de Eventos, no 1º piso do shopping, com capacidade para até 50 pessoas simultaneamente.



“Estamos sempre buscando por atividades e eventos que possam proporcionar lazer e entretenimento para os nossos visitantes, e trazer novamente uma pista de patinação no gelo para o Multicenter era um desejo antigo. A Multi On Ice chega para baixar as temperaturas da Região Oceânica e oferecer diversão e aventura para toda família”, conta o coordenador de Marketing Thierry Fernandes.

Serviços de beleza gratuitos

Em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem (Senac), o Pátio Alcântara, em São Gonçalo, promoveu atendimentos para homens e mulheres, no último fim de semana. Foram disponibilizados serviços de estética de forma gratuita. Uma equipe especializada em estética realizou serviços de corte de cabelo e barba, maquiagem e massoterapia. A ação ocorreu no segundo piso, ao lado da loja Pernambucanas.