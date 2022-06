Residências ocupadas por famílias beneficiárias do Cadastro Único e que vivem em áreas que têm influência no sistema lagunar de Niterói passarão a ter conexão à rede de esgoto. - Divulgação PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

Publicado 10/06/2022 11:22

A Semana Mundial do Meio Ambiente teve um sabor especial para Edemilton Santos de Souza, morador do Jacaré, na Região Oceânica de Niterói. Sua casa, na Estrada Frei Orlando, foi a primeira das 600 que serão contempladas com o nicho social do Ligado na Rede. Executado pela Prefeitura, por intermédio da Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade, em parceria com a Concessionária Águas de Niterói, o programa tem a meta fazer a ligação de 100 imóveis até o final deste ano.

Morador do Jacaré há 39 anos, Edemilson disse que os dias em que os moradores da comunidade colocavam os pés no esgoto a céu aberto ficaram para trás desde o início das intervenções feitas na região pela Prefeitura de Niterói, incluindo obras de drenagem e pavimentação.



“Esses últimos anos foram muito importantes para os moradores. Eu lembro que éramos obrigados a pisar no esgoto a céu aberto, mas as obras chegaram e culminou agora com essa ligação direta de esgoto na minha casa. Isso é uma grande emoção e nos da dignidade”, comemorou.



O secretário de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade de Niterói, Rafael Robertson, falou da importância da implantação da primeira ligação para o programa. Para ele, não se trata somente de um grande avanço na área de proteção ambiental e de um marco na Semana do Meio Ambiente, mas de uma política pública de governo que está dando certo. Mais quatro casas no mesmo local receberam a ligação hoje.



“Eu me sinto privilegiado em ser secretário de Meio Ambiente e poder participar desse projeto dentro da Semana do Meio Ambiente. Estamos falando das conquistas que Niterói vem tendo com essa parceria e da dignidade que estamos dando à população. Isso é uma questão de autoestima que vai muito além somente do programa implantado. É dar qualidade de vida ao cidadão”, disse Rafael Robertson.



O secretário de Meio Ambiente reforçou que as famílias contempladas não precisarão pagar pela obra de integração ao sistema. Os donos dessas residências também serão incluídos na tarifa social de água e esgoto. A meta da Secretaria de Meio Ambiente é que, após a implantação da regularização de todas as ligações, 10 milhões de litros de esgoto deixem de ser despejados mensalmente nas lagoas de Piratininga e Itaipu.



O programa Ligado na Rede tem o objetivo de identificar, conscientizar, notificar e, em último caso, autuar imóveis que não estejam ligados à rede de esgoto do município de Niterói. As fiscalizações concentram-se nas principais bacias que despejam efluentes tratados nas lagoas do município. Desde o ano passado, 2,5 mil imóveis já foram vistoriados nos bairros de Piratininga, Santo Antônio e Serra Grande.



“Temos muito orgulho de apresentar a abertura desse projeto que vai impactar positivamente a vida de tantas pessoas em Niterói. Esse é um projeto de interligação de esgoto dentro das comunidades do município. Com isso, vamos tirar milhões de litros de esgoto do Sistema Lagunar de Itaipu e Piratininga, fazendo ligações gratuitas e cadastrando famílias na Tarifa Social. O nosso objetivo é gerar mudanças positivas nas comunidades e no meio ambiente”, declarou o diretor da Águas de Niterói, Bernardo Gonçalves.



Plantio de mudas – Segundo a Prefeitura, dentro da programação da Semana do Meio Ambiente em Niterói, foi realizado, nesta quinta-feira (09) um plantio de mudas na restinga de Itacoatiara com a participação dos bombeiros do 4 G-Mar. O Parque Natural Municipal Floresta do Baldeador sediou uma atividade de plantio e oficina de compostagem com alunos de duas escolas municipais. No domingo, encerrando a Semana do Meio Ambiente, haverá uma ação de limpeza na Praia de Icaraí.