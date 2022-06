A Prefeitura de Niterói e a UFF: nova parceria para importantes projetos com impacto no cotidiano da cidade. - Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

Publicado 10/06/2022 09:22

O prefeito de Niterói, Axel Grael, assinou, nesta quinta-feira (9), uma Mensagem Executiva, que será enviada para a Câmara de Vereadores, solicitando a autorização para um convênio com a Universidade Federal Fluminense (UFF), que prevê investimentos do município na revitalização da pista de atletismo do campus do Gragoatá.



De acordo com a Emusa, o projeto seguirá as determinações internacionais para as dimensões da pista, e prevê, ainda, a drenagem e revitalização do campo de futebol, área de salto em altura, salto com vara, salto triplo e salto à distância. A iniciativa também poderá contemplar a construção de vestiários, sala para administração e almoxarifado, arquibancada e iluminação em LED.



O prefeito destacou que nos últimos anos o Município e a UFF têm realizado importantes projetos com impacto no cotidiano da cidade, como a reforma do prédio do Instituto de Arte e Comunicação Social (IACS), iniciativa que também possível por meio de uma parceria entre a gestão municipal e a universidade, com recursos municipais.



“A Prefeitura iniciou, recentemente, a obra do Parque Municipal Esportivo da Concha Acústica, área próxima a este campus da UFF, e entendemos que este projeto teria uma dimensão ainda maior com esta parceria com a universidade, através da revitalização deste espaço”, destacou o prefeito.



O superintendente de Operações e Manutenção da UFF, Mário Ronconi, que representou o reitor da UFF, Antonio Claudio da Nóbrega, reforçou a importância dos projetos firmados tanto para o desenvolvimento da universidade como da cidade.



“A Prefeitura tem sido parceira da universidade em várias iniciativas, inclusive na realização dos testes de Covid-19, que foi muito importante, principalmente, no período de pandemia. E, agora, estamos buscando mais uma iniciativa em parceria, desta vez na área do esporte, com a pista de atletismo”, disse Ronconi.



Vice-presidente da Atlética da UFF, Samuel Marins, também comentou sobre os benefícios que este convênio poderá possibilitar aos estudantes da universidade e a população.



“Esta iniciativa pode contribuir bastante para promover ainda mais as aulas de Educação Física, complementar nosso ensino e, também, nos projetos de extensão da UFF junto à comunidade”, enfatizou o estudante.



Também participaram da reunião o secretário municipal de Esporte, Luiz Carlos Gallo, a secretária municipal de Ações Estratégicas e Economia Criativa, Mariana Zorzanelli, o presidente da Emusa, Paulo Cesar Carrera, o superintendente de Arquitetura, Engenharia e Patrimônio da UFF, Julio Rogério Silva, o diretor do Instituto de Educação Física, Luiz Tadeu Paes de Almeida, além de alunos representantes de diretórios da universidade.

