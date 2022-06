Grael fez uma apresentação sobre as iniciativas ambientais e sustentáveis. - Divulgação PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

Publicado 10/06/2022 10:44 | Atualizado 10/06/2022 10:44

Como parte das atividades e programações da Semana do Meio Ambiente em Niterói, o prefeito Axel Grael participou na noite desta quarta-feira (8) do encontro “Niterói Rumo a 2030, Desenvolvimento e Sustentabilidade na Agenda Municipal” no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Niterói. Grael fez uma apresentação sobre as iniciativas ambientais e sustentáveis implantadas pelo município e reiterou que a cidade possui 56% de áreas protegidas.

“Iniciamos nosso trabalho em 2013 com a criação do Projeto Niterói Mais Verde e fomos recategorizando as áreas de Niterói que, de alguma forma, necessitassem de proteção, criando políticas públicas, investindo e realizando ações nas áreas de preservação ambiental e sustentabilidade. É muito importante falarmos de nossos projetos na Ordem dos Advogados, que é uma instituição de muito respeito e força junto a sociedade civil. Vale lembrar que quando o governo está criando uma unidade de conservação não está cumprindo só uma função ecológica, mas social e econômica e é fundamental termos parcerias e pessoas ao lado do poder público nessas iniciativas”, destacou o prefeito.

O prefeito de Niterói lembrou que a cidade está investindo mais de R$ 300 milhões em ações de sustentabilidade dentro do eixo Niterói 450 anos que prevê obras como: conclusão do Parque Orla Piratininga (POP) Alfredo Sirkis, restauração da Ilha de Boa Viagem, ações de reflorestamento, ampliação da malha cicloviária e melhoria da infraestrutura de unidades de conservação.

O presidente da OAB Niterói, Pedro Gomes, destacou que o órgão promove, até sábado (11), a Semana do Meio Ambiente, coordenada pelo Departamento de Cultura e Eventos, dirigido por Fernando Dias, em parceria com a Comissão de Direito Ambiental.

“A OAB Niterói é uma instituição que se engaja. Também estamos para proteger a cidade de forma sustentável, com nossa participação no conselho de meio ambiente. Esse diálogo com o poder público é imprescindível”, observou o presidente da OAB Niterói.

Rogério Rocco, presidente da Comissão de Direito Ambiental, foi um dos mediadores e falou sobre alguns avanços da cidade na área.

“Niterói se destaca no cenário nacional com suas políticas públicas, que vão desde a criação de uma Secretaria do Clima até grandes investimentos em macrodrenagem, renaturalização de rios e criação de unidades de conservação, entre outras iniciativas. Recentemente, fizemos a trilha do Parque das Águas Escondidas. Ficamos felizes em saber que uma parte da história ambiental da cidade está sendo resgatada pela prefeitura e que aquela área que abriga o primeiro aqueduto de Niterói será preservada”, concluiu o conselheiro.

Além do prefeito Axel Grael, a mesa foi composta por Pedro Gomes, presidente da OAB, Fernando Dias, diretor de Cultura e Eventos da OAB, Rogério Rocco, presidente da Comissão de Direito Ambiental, Júnior Rodrigues, do Cerimonial da OAB, Jaqueline Cristina dos Santos, presidente da Comissão de Igualdade Racial, e Cristiane Jaccoud, vice-presidente da comissão de direito ambiental da OAB.