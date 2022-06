Durante o encontro Santini detalhou a Lei de Incentivo Municipal (ISS). - Divulgação

Durante o encontro Santini detalhou a Lei de Incentivo Municipal (ISS).Divulgação

Publicado 13/06/2022 09:02

Com o objetivo de trocar experiências e estabelecer ações junto aos municípios da Baixada Litorânea, o secretário das Culturas de Niterói, Alexandre Santini, participou nesta sexta-feira (10) do Encontro de Gestores, realizado na cidade de Cabo Frio. A ação faz parte de um acordo de cooperação técnica entre os órgãos de cultura de Niterói e Cabo Frio, e que envolve o fortalecimento da gestão cultural em municípios da região da baixada litorânea.

Além de Santini e do secretário de Cultura de Cabo Frio, Clarêncio Rodrigues, participaram do encontro representantes das secretarias municipais de Arraial do Cabo, Rio das Ostras e São Pedro da Aldeia e o vereador, presidente da Comissão de Cultura da Câmara de Niterói, Leonardo Giordano.

Durante a atividade, que abordou diversos temas que percorrem os direitos culturais dos cidadãos, Santini detalhou a Lei de Incentivo Municipal (ISS), que é uma política de fomento que pode ser implementada por todos os municípios.

“A gente entende que cultura é um direito, e investir é parte fundamental disso”, ressaltou Santini. “O poder público precisa atender as demandas do setor cultural, principalmente no que diz respeito aos recursos. O fomento via ISS e IPTU é uma forma complementar de fazer esse aporte, contando com o apoio das empresas privadas para estimular a produção cultural que mantém viva a nossa memória, além de gerar emprego e renda.”

A política de fomento de Niterói foi um dos destaques do Encontro. Niterói foi a quinta cidade que mais investiu em cultura durante a pandemia, o que garantiu a sobrevivência da produção cultural local e o amparo à sustentabilidade dos artistas, que contaram com mais de 12 chamadas públicas de fomento direto durante o período de crise.