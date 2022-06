Equipe da unidade, localizada em São Francisco, desenvolveu métodos práticos para aumentar o interesse dos alunos, como o Math Game e a aula de desenho. - Divulgação - Foto: Gabriel Gontijo

Publicado 10/06/2022 11:37

Com a situação da pandemia de covid-19 mais controlada desde o surgimento da doença no mundo, em 2019, e a chegada dela ao Brasil no ano seguinte, as aulas presenciais puderam ser retomadas efetivamente neste ano de 2022. Mas as dificuldades do ensino remoto e as consequências das constantes interrupções das aulas nas escolas refletiram no desempenho dos estudantes no primeiro semestre letivo deste ano, o primeiro sem interrupções longas desde o surgimento do coronavírus.

Por isso, com o propósito de melhorar o rendimento dos alunos, uma escola em São Francisco, na Zona Sul de Niterói, desenvolveu uma série de atividades complementardes.



Professora de Química com doutarado na disciplina, a educadora Alessandra Jorqueira explicou que notou como os efeitos do isolamento foram prejudiciais ao ensino. Por isso, ela desenvolveu juntamente com a equipe da unidade, localizada em São Francisco, métodos práticos para aumentar o interesse dos alunos, como o Math Game e a aula de desenho.



“Desde a volta presencial das aulas, no segundo semestre do ano passado, que a gente percebeu a dificuldade que muitos alunos tiveram com o retorno físico à sala de aula. E isso aumentou muito no primeiro semestre deste ano, pois praticamente todos os estudantes retornaram fisicamente às escolas para valer. Então a gente desenvolveu o Math Game, que é para o aluno desenvolver o raciocínio e a concentração, além de aumentar o conhecimento através de jogos. São aulas dinâmicas e jogos projetados para estimular a investigação, despertar a curiosidade e revelar as maravilhas da matemática”, explicou a professora.



Em relação às aulas de desenho, Alessandra garante que a ideia não é fazer do método um mero hobby, mas usá-lo de forma séria como recurso para ajudar o estudante no desenvolvimento intelectual.



“Já a aula de desenho é para o aluno expandir seu raciocínio com o intuito de fazê-lo pensar. Não se trata de um mero hobby, mas tem a função de desmitificar a arte, tornando-a uma ferramenta básica para o crescimento psicológico, social e profissional do ser humano. E a aula não é só para criança, não. Todos os estudantes, sem exceção, participam. Incluindo os de ensino médio e os vestibulandos”, destacou Alessandra, acrescentando que ambos os métodos são válidos para “pessoas de todas as idades todas as idades, de 1 a 100”.



Ainda segundo Alessandra, tais métodos são importantes princípios para o ramo da Educação Multidisciplinar, pois eles ajudam no acolhimento e na capacidade de identificar e entender as necessidades individuais de cada aluno e com o intuito de ajudá-los a conquistar o almejado sucesso escolar.