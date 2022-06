A renda será revertida para os artistas, que farão seus shows até o fim do mês. - Divulgação

Publicado 13/06/2022 10:40

A peça teatral infanto-juvenil ‘A Família Addams’ terá duas apresentações no fim de semana, sábado e domingo (18 e 19), às 20h, na Sala Nelson Pereira dos Santos. A programação faz parte do festival ‘Pras Bandas de Cá’, realizado pela Secretaria Municipal das Culturas (SMC) e Fundação de Arte de Niterói (FAN).

Segundo as informações, o festival ‘Pras Bandas de Cá’ chega a sua 4º edição mantendo o destaque para os artistas de Niterói. O espaço multicultural vai se tornar palco de apresentações diárias com 100% da renda revertida para os artistas, que farão seus shows até o fim do mês.

A peça conta a história da vida da família mais esquisita do país que vira de cabeça para baixo quando Debbie, uma assassina, se finge de babá do pequeno Pubert Addams, com o intuito de seduzir o ricaço tio Féster, para matá-lo e viver de sua herança. Enquanto isso, Wandinha e Feioso tem problemas em um acampamento religioso. E agora toda a família, inclusive os ancestrais tem duas missões: salvar tio Féster da assassina picareta e as crianças do acampamento SunClub.