As inscrições podem ser no formulário https://bit.ly/VoluntariadoMulheresNiteroi. - Divulgação PMN

As inscrições podem ser no formulário https://bit.ly/VoluntariadoMulheresNiteroi. Divulgação PMN

Publicado 14/06/2022 10:48 | Atualizado 14/06/2022 10:50

A Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres (Codim) da Prefeitura de Niterói está com inscrições abertas para o Programa de Voluntariado. A ideia é que mulheres possam se unir a equipe para contribuir com ações e atividades realizadas pela Codim de forma auxiliar outras mulheres. As inscrições devem ser feitas pelo formulário https://bit.ly/VoluntariadoMulheresNiteroi.

A secretária de Políticas e Direitos das Mulheres, Fernanda Sixel, destacou que esse é um programa de fortalecimento de mulheres através de outras mulheres.

“O programa de voluntariado está aberto para receber esse conjunto de mulheres que estão dispostas a contribuir para que juntos, governo e sociedade civil, possam fazer de Niterói uma referência na atenção e na proteção da garantia dos direitos femininos. Elas vão se somar a diferentes atividades e ações nos equipamentos da Codim através de palestras, participação no Ação Mulher e sendo multiplicadoras da nossa formação. Juntas vamos caminhar para fortalecer cada mulher para que possa alcançar sua emancipação plena”, analisou Fernanda.

O Programa de Voluntariado foi lançado no início do mês e já recebeu mais de cem inscrições. O formulário é uma primeira análise de como as inscritas podem colaborar com as ações, projetos e programas desenvolvidos pela Codim.

A terapeuta Tatiana Sena soube do evento de lançamento do programa e esteve no local. Tatiana fez sua inscrição e pretende ser uma das voluntárias do projeto.

“Conheci a Codim quando eu passei por uma violência doméstica familiar e consegui ir superando com terapias energéticas que aprendi e aplico em minha vida. Hoje eu sei que, dependendo do caso da pessoa, além de assistência jurídica é necessário assistência emocional e energética para que a pessoa consiga lembrar o seu poder de superação e ir construindo e mantendo um caminho de saúde emocional, física e em outras áreas da vida”, disse Sena.