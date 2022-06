A DeCad deverá ser feita online por meio do Portal de Serviços da Prefeitura de Niterói. - Divulgação PMN

A DeCad deverá ser feita online por meio do Portal de Serviços da Prefeitura de Niterói.Divulgação PMN

Publicado 14/06/2022 15:57

A Prefeitura de Niterói iniciou a campanha para atualização de informações pessoais e imobiliárias dos contribuintes de IPTU, a Declaração de Informação Cadastral do Imóvel (DeCad). A entrega da declaração garante ao contribuinte que estiver em dia com todas as parcelas do IPTU de 2022 um desconto de até 5% no imposto do ano que vem.