O evento ‘Agendas para o Rio’ foi promovido pelas instituições Ação da Cidadania, Casa Fluminense e Instituto Marielle Franco. - Divulgação - Foto: Alex Ramos

Publicado 25/08/2022 08:35

O candidato a governador do estado do Rio de Janeiro pelo PDT, Rodrigo Neves, participou na manhã da última quarta-feira (24), de um encontro com representantes de instituições da Sociedade Civil no bairro carioca da Gamboa. O evento ‘Agendas para o Rio’ foi promovido pelas instituições Ação da Cidadania, Casa Fluminense e Instituto Marielle Franco, com o objetivo de sabatinar o candidato sobre assuntos relevantes para o desenvolvimento social e econômico do estado.

“Fico muito feliz e esperançoso em ver lideranças jovens e experientes reunidas com propósitos sociais. Estou disposto a ouvi-los sempre. Esta é uma oportunidade extraordinária de ouvir diretamente da sociedade organizada as prioridades para o povo, uma oportunidade para trocar ideias sobre as principais necessidades do povo, e juntar essas informações ao programa de governo que estamos construindo há muitos meses e a muitas mãos”, comentou Rodrigo Neves.

Durante duas horas de diálogo os coletivos e organizações convidados fizeram perguntas abordando temas relacionados ao Combate à Fome e Segurança Alimentar, Segurança Pública, geração de emprego e renda, Saúde, Educação, Cultura, Transportes, Saneamento, Habitação e Governança Metropolitana, Participação Social e Combate à Corrupção.

Em suas respostas, Rodrigo Neves apresentou propostas que considera concretas e viáveis sobre todos os temas. Os convidados a fazer perguntas entregaram documentos com sugestões e prioridades, que o candidato se comprometeu a estudar para incluir em seu programa de governo.

“A tarefa de governar não é simples, é preciso tomar muitas decisões todos os dias, decisões que cabem ao governante e que impactam na vida de milhares de pessoas. E para o estado do Rio de Janeiro, que tem uma necessidade urgente de mudança, é preciso que o próximo governador tenha experiência administrativa e saiba o que fazer. Por tudo isso agradeço todas as contribuições trazidas”, concluiu o candidato.