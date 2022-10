A sessão de encerramento acontece na Sala Nelson Pereira dos Santos, no Reserva Cultural, às 19h. - Divulgação

A sessão de encerramento acontece na Sala Nelson Pereira dos Santos, no Reserva Cultural, às 19h.Divulgação

Publicado 26/10/2022 08:16

A 2º Mostra Acolhimento de Cinema Brincante da Prefeitura de Niterói chega ao fim nesta quarta-feira (26). A sessão de encerramento acontece na Sala Nelson Pereira dos Santos, no Reserva Cultural, às 19h, com a apresentação do curta ‘Hora de Brilhar’, produzido nas oficinas durante o mês de outubro.

O trabalho celebra a criatividade na área do audiovisual de crianças e jovens que estão nos espaços de acolhimento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária. A entrada é gratuita e aberta ao público.





O projeto é um desdobramento do Cine Acolhimento, uma espécie de cineclube itinerante que teve início em julho de 2020, em Niterói, com o objetivo de promover a cultura cineclubista no cotidiano de unidades de acolhimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Durante o ano, são realizadas sessões de filmes escolhidos coletivamente, seguidas por rodas de conversas entre os participantes.





Durante o mês, as crianças e jovens estiveram em alguns equipamentos culturais da cidade, como o MAC e o Parque das Águas, para experimentar na prática as etapas de uma produção audiovisual. A programação contou com oficinas do corpo, criação de histórias e roteiro e decupagem de audiovisual.