Polícia Civil prende homem em flagrante por agredir companheira grávida

A Polícia Civil foi acionada na manhã desta segunda-feira (27/07) sobre um caso de violência doméstica, no bairro Vilage, em Nova Friburgo. Inspetores da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), estiveram no local, com auxílio da Polícia Militar, e prenderam em flagrante um homem de 35 anos, por agredir a mulher, de 44, grávida de três meses.



Segundo os agentes da Deam, a vítima sofreu ferimentos graves e foi encaminhada para o Hospital Municipal Raul Sertã para ser submetida a uma série de exames, inclusive para saber sobre a saúde do bebê.



O agressor, ainda de acordo com os policiais, já tem passagem por outros crimes, como dano ao patrimônio, e, no momento da prisão, chegou a ameaçar a vítima, dizendo que “arrancaria a cabeça dela, caso fosse preso”.

Com ele ainda foi apreendido um material que parecia ser maconha. A erva foi encaminhada para análise. O caso foi registrado pela Deam e o agressor permanece preso.



Mulher é esfaqueada por companheiro em Conselheiro Paulino



Também em Nova Friburgo, na última sexta-feira (24/07), um homem de 50 anos foi preso pela Deam, acusado de esfaquear a companheira, de 56 anos, no distrito de Conselheiro Paulino.



Segundo a Polícia Civil, o casal ficou separado por três meses, depois do término de um relacionamento de 18 anos, mas a vítima voltou a morar com o companheiro há cerca de um mês.



O crime aconteceu à noite. Ao voltar para casa embriagado, o homem teria pegado uma faca e golpeado a companheira, que estava deitada na cama do casal. Depois disso, ele escondeu a arma do crime e fugiu em direção à praça principal do distrito.



Mesmo ferida, a mulher conseguiu ir até à delegacia e denunciar o crime, sendo realizadas buscas e efetuada a prisão do suspeito. A faca usada também foi encontrada pelos policiais na residência do casal.