Por O Dia

Publicado 12/12/2020 19:30

Com o acordo firmado entre o Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio) e o Sindicato dos Empregados no Comércio os estabelecimentos comerciais de Nova Friburgo estão autorizados a funcionar nos domingos e nas manhãs de segunda-feira, mesmo com a semana inglesa, desta segunda-feira (14/12) até a véspera de Natal (24/12). Além disso, as lojas poderão funcionar até às 22h, o que também foi garantido pelo novo Decreto Municipal, que ampliou o horário dos setores de comércio e serviço.



“A cláusula décima nona da convenção coletiva da categoria prevê ainda para o mês de dezembro funcionamento nos domingos e nas manhãs de segunda-feira, quando normalmente é respeitada na cidade a Semana Inglesa e o comércio cumpre expediente a partir de 13 horas”, informa o Sincomércio.



O presidente do Sincomércio e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Nova Friburgo, Braulio Rezende, explica que a medida objetiva facilitar a vida dos consumidores que fazem compras de fim de ano no comércio local. Neste momento de pandemia, ele acha que a ampliação do horário, além de adequada, se mostra fundamental. Inclusive, acentua Braulio, tem sido adotada em grandes centros no Brasil e em vários países pelo mundo.



“Perto do Natal, tradicionalmente, mais pessoas saem às ruas para escolher presentes, produtos para a casa e para a ceia. Então inserimos a cláusula do horário na convenção para dar chances aos nossos clientes, em especial aqueles que trabalham o dia inteiro, de efetuarem suas compras com calma. O que já era importante agora se tornou imprescindível. Quanto mais largo for o período de atendimento nas lojas, menor probabilidade de enfrentarmos aglomerações”, pondera o presidente.



Conforme definido no instrumento coletivo, o comércio pode funcionar até 22 horas do dia 14 ao dia 24, bem como nos domingos, dias 13 e 20. Nas segundas-feiras, as lojas têm licença para abrir às 9 horas. Braulio Rezende lembra que o acordo institui a necessidade de assinatura de termo de adesão pelas empresas que quiserem estender o horário, para regulamentar o funcionamento extra e resguardar os direitos dos trabalhadores do setor.



O presidente da CDL e do Sincomércio acrescenta que as entidades orientam as empresas a redobrar os cuidados na luta contra a propagação do coronavírus, de maneira a reduzir o número de casos de Covid-19 na cidade.



“O comércio de Nova Friburgo vem obedecendo às normas sanitárias vigentes. Mesmo assim, insistimos sempre com as empresas para que procedam à higienização constante dos ambientes, limitem a quantidade de clientes no interior dos estabelecimentos, ofereçam álcool em gel e não deixem ninguém, nem funcionários nem consumidores, sem máscaras”, reforça Braulio Rezende.



Os municípios da área de abrangência do Sincomércio e do Sindicato dos Empregados no Comércio que seguem o acordo coletivo de Nova Friburgo são: Bom Jardim, Cachoeiras de Macacu, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto e Sumidouro.