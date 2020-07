Obra de recuperação asfáltica na RJ-116 interdita ruas transversais nesta terça-feira

Em mais uma fase do serviço de recuperação asfáltica no trecho da RJ-116 que corta o município de Nova Friburgo, a concessionária Rota 116 informa que nesta terça-feira (28/07) precisará interditar parcialmente cinco ruas transversais à Avenida Comte Bittencourt. Os trabalhos serão realizados das 7h às 16h, com interrupção do trânsito na primeira quadra das ruas Fernando Bizzoto, Professor Wanderley Menezes, Dante Laginestra, Doutor Ernesto Brasílio e Coronel Galiano das Neves.



Como alternativa, os motoristas deverão utilizar a Rua Prefeito José Eugênio Muller, que seguirá com fluxo normal de veículos. Ainda de acordo com a concessionária, as intervenções acontecerão de forma gradual, com interdição do trânsito apenas quando o serviço estiver sendo executado na quadra de acesso as cinco ruas. Ao término da operação, que envolve máquinas, caminhões e operários, o trecho interditado será imediatamente liberado.



Para orientar o tráfego de veículos durante o período, operadores de tráfego contratados pela concessionária, com auxílio de equipes da Autarquia de Trânsito de Nova Friburgo (Autran), estarão atuando no local.



As intervenções estão sendo realizadas no trecho da RJ-116 entre o Paissandu e o final da Avenida Comte Bittencourt, sentido Norte. A obra tem previsão de ser concluída no dia 31.



A retirada de parte do asfalto antigo começou logo após o viaduto de acesso ao Paissandu e, conforme o cronograma divulgado pela concessionária, já foi revitalizada a pintura de faixas de sinalização e parte da fresagem dos trechos que receberão a nova camada de asfalto. Nesta segunda-feira, foi executado o trabalho de raspagem do asfalto antigo.