Filho agride mãe de 64 anos com golpes de cano e é preso em flagrante

Os policiais civis da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Friburgo prenderam em flagrante um homem de 31 anos, que agrediu a mãe, de 64, com golpes de cano, na tarde desta terça-feira (28/07). A vítima foi atingida na cabeça, nas costas e nas mãos e já havia sofrido ameaças do filho.



A violência aconteceu na residência da vítima, no distrito de Conselheiro Paulino. Segundo a Polícia Civil, o agressor já possui passagem por lesão corporal e ameaça. Inclusive, a vítima já havia denunciado a situação, mas não chegou a registrar as ocorrências, tendo desistido de dar andamento ao procedimento.



Muito abalada, a mulher disse aos agentes que a agressão teria iniciado após ela ter negado dar dinheiro ao filho. Beneficiária do auxílio emergencial, a vítima teria recebido nesta terça-feira, sendo então procurada pelo acusado.



O agressor foi encaminhado para a 151ª DP (Nova Friburgo) e responderá pelos crimes de lesão corporal, injúria, calúnia e ameaça, todos na forma da Lei Maria da Penha. Já a vítima foi levada ao Hospital Municipal Raul Sertã, onde recebeu tratamento e, em seguida, teve alta.