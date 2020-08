O Hemocentro Regional Enfermeira Cassia Viviane Kale Martins, em Nova Friburgo, promove uma nova ação de doação de sangue no sábado, 15 de agosto. Segundo a unidade, existe urgência nas doações, em função da diminuição de doadores desde o início da pandemia de Covid-19.



A ação extra será realizada das 8h às 13h, mas ainda é necessário o agendamento, como medida para evitar aglomerações. Quem puder doar, deve ligar para o número (22) 2523-8084 para agendar o horário.



O estoque em baixa coloca em risco não só o abastecimento e a realização de procedimentos no Hospital Municipal Raul Sertã, mas também no Hospital Maternidade Mário Dutra de Castro e em unidades de outros dez municípios vizinhos.



Para doar é preciso ter entre 16 e 69 anos, ter mais de 50 quilos, estar saudável e apresentar um documento de identificação original com foto. No caso de menores de idade, é necessários que os pais ou responsáveis assinem uma autorização para doação. Não é necessário estar em jejum, mas é importante evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação, além de não consumir bebidas alcoólicas 12 horas antes.



O Hemocentro Regional fica em um prédio anexo ao Hospital Municipal Raul Sertã, na Avenida Presidente Costa e Silva, 349, no Centro.