Suspeito de integrar quadrilha de roubo de carga de cigarro é preso em Nova Friburgo

Uma operação conjunta entre policiais civis de Minas Gerais e policiais militares do Serviço Reservado do 11º BPM, no bairro Parque Maria Tereza, em Nova Friburgo, no sábado (1/08), terminou com a prisão de um homem de 33 anos, suspeito de integrar uma das maiores quadrilhas de roubo de carga de cigarro da Região Sudeste.



Contra o suspeito havia um mandado de prisão. Ele foi encontrado em uma residência, na Rua Virgílio Laginestra, após investigação do serviço de inteligência em repressão ao roubo de carga identificar seu paradeiro.



Com o suspeito foram apreendidos cinco celulares, um carregador de pistola calibre 380, um caderno de anotações e R$ 20 mil em dinheiro. O automóvel de luxo utilizado por ele, uma Mercedes Benz C180, também foi recolhido durante a operação.



O caso foi registrado na 151ª DP (Nova Friburgo) e o suspeito foi levado sob custódia pelos policiais civis de Minas Gerais.